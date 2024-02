Flórida tem o inverno mais nublado e chuvoso em mais de 80 anos

O inverno da Flórida está sendo o mais nublado e chuvoso desde a Segunda Guerra Mundial e o El Niño é, pelo menos em parte, culpado, analisou o The Weather Channel. Geralmente, o inverno é uma época do ano mais seca no Estado do Sol.



Os primeiros dois meses do inverno foram os mais nublados entre dezembro e janeiro em 83 anos, incluindo no centro e no sul da Flórida que costumam ser mais ensolarados, de acordo com cálculos do climatologista Brian Brettschneider, do Alasca.



Apesar da nebulosidade, a escuridão do inverno na Flórida não está no mesmo nível dos notoriamente nublados Grandes Lagos ou do Noroeste do Pacífico. Mas para o "estado do sol", a diferença é nítida.



"Este inverno pareceu 'frio', embora as temperaturas não tenham sido extremas", disse Jan Childs, repórter do weather.com e morador da região central da Flórida. "Simplesmente não há sol para tirar o 'frio'."



Tampa, por exemplo, teve apenas três dias caracterizados como dias de “céu claro” em dezembro e janeiro combinados, de acordo com estatísticas do Serviço Meteorológico Nacional. Essas estatísticas consideram um dia de “céu claro” como aquele com 30% de cobertura de nuvens ou menos em média ao longo do dia. Tampa tem em média 20 dias desse tipo de dezembro a janeiro.



Molhado também: não são apenas nuvens. A maior parte da Flórida esteve muito mais úmida do que o normal neste inverno. Até 6 de fevereiro, Ft. Myers, Key West, Melbourne, Sarasota e Tallahassee tiveram, cada um, um dos 10 invernos mais chuvosos até o momento, de acordo com o Centro Regional do Clima do Sudeste.



O El Niño é um aquecimento periódico de uma faixa de água que atravessa o equador no Oceano Pacífico e afeta os padrões climáticos a milhares de quilômetros de distância. o El Niño aumenta a corrente de jato subtropical responsável por conduzir as tempestades ao longo da camada sul dos EUA. O resultado são séries de chuvas mais intensas e trovoadas durante o inverno na Flórida, mesmo trovoadas severas, misturadas com os dias secos.



Um bom exemplo da influência do fenômeno foi quando um extenso sistema de tempestades avançou lentamente pelo Golfo do México e pelo sudeste, trazendo chuvas torrenciais e até mesmo alguns tornados para a Flórida há algumas semanas.



Embora se espere que eventualmente desapareça, o El Niño provavelmente continuará influenciando o padrão climático do país durante a primavera.



2/5 at 1pm: An area of low pressure in the Gulf of Mexico continues to bring cloudy skies and intermittent light rain to our area.



As the low redevelops in the Atlantic to the northeast of our area, rain chances will decrease even further and winds will pick up late tonight. pic.twitter.com/M9SFailWfF — NWS Miami (@NWSMiami) February 5, 2024