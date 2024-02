Robô para pessoas neurodivergentes é desenvolvido no sul da Flórida

Uma empresa do sul da Flórida, a Apogee Robotics, está desenvolvendo um robô que vai ajudar na comunicação e aprendizado de pessoas neurodivergentes, cuja percepção de mundo se dá de forma diferente.



Kendall Peterson é o fundador e CEO da empresa focada em robótica inovadora e tecnologia de IA. Com formação em engenharia nuclear e industrial, além de décadas de experiência empresarial, Peterson passou um tempo pesquisando robôs no espaço neurológico, tendo a ideia de tentar revolucionar a forma como as pessoas neurodivergentes interagem com o mundo e aprendem.



Neurodivergente é um termo não médico que se refere a pessoas cujos cérebros desenvolvem ou processam informações de maneira atípica. Pessoas diagnosticadas com dislexia, TEA, TDAH e síndrome de Tourette são exemplos de pessoas consideradas neurodivergentes.



“Se aproveitássemos esta tecnologia que tem uma tremenda capacidade de trazer uma melhoria na qualidade de vida, reduzir o custo dos cuidados e também reduzir a carga sobre os cuidadores - se fizéssemos isso e expandíssemos o grupo, então poderíamos fazer um belo mudança significativa no mundo”, disse Peterson.







Para o CEO, a interação com um robô pode ser mais simples do que os humanos em alguns casos.

"É desprovido de julgamento, está ausente de todas aquelas coisas que consideramos tão desafiadoras em um relacionamento”, explicou Peterson. “Então, o que podemos fazer é fornecer conteúdo – conteúdo educacional, conteúdo terapêutico ou conteúdo baseado em atividades. Podemos fornecê-lo de uma forma muito mais pura que permite à pessoa absorvê-lo melhor e desenvolver-se ainda mais rápido.”



O nome do robô é Kebbi e existem duas versões atualmente no mercado. Ambos são conversacionais, integrados ao ChatGPT. A única diferença entre os dois é que um vem pré-montado e o outro dá a você a oportunidade de construí-lo sozinho.



Cada robô vem equipado com oito sensores, se move e se emociona com base no que você diz a ele. Há também jogos, atividades e até uma componente teatral onde o robô canta e dança.



Através de uma série de interações com Kebbi, foi possível avaliar o estilo natural de aprendizagem de cada pessoa.



No entanto, embora os robôs possam funcionar e ser usados por qualquer pessoa, no momento eles não são voltados especificamente para pessoas neurodivergentes. A empresa está trabalhando nisso.



“O que estamos construindo é algo que irá, em poucas palavras, individualizar a educação e o aprendizado que estão disponíveis para eles”, disse Peterson.



A ideia é atingir diretamente os desafios da população neurodivergente na escola, no trabalho ou em casa.



Assim, falta cerca de um ano para a empresa ter uma versão funcional de seus robôs de abordagem personalizada. Depois, após meses de testes, esperam que os robôs estejam prontos até ao final do primeiro trimestre de 2025.



Fonte: WPLG Local10.