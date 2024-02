Flórida analisa lei para ajudar famílias de vítimas de assassinatos não resolvidos

Os defensores do projeto de lei querem mais unidades de casos arquivados, melhor treinamento, oportunidades para reinvestigações de assassinatos após 1970



Os legisladores da Flórida estão analisando um projeto de lei para ajudar famílias de vítimas de assassinatos não resolvidos.



As famílias das vítimas Marilyn Decker e Clifford “Cliff” Backmann pressionam para que o projeto de Lei Decker-Backmann se torne lei estadual em julho.



Backmann foi assaltado e baleado em 2009 em um canteiro de obras em Jacksonville e ligou para o 911 antes de morrer. Ele tinha 56 anos. Decker foi vítima de um ataque brutal e morreu asfixiado. Seu corpo mutilado apareceu em um canal em 1987, em Davie. Ela tinha 28 anos.



Os assassinatos permanecem sem solução. Os pais de Decker morreram sem saber quem a matou. O filho de Demore e Backmann, Ryan Backmann, continua a pressionar por respostas e a defender um sistema melhor.



A senadora da Flórida Rosalind Osgood, de Tamarac, apresentou o projeto de lei estadual 350: Assassinatos de casos arquivados, em novembro, e o deputado da Flórida Christopher Benjamin, de Miami Gardens, apresentou o projeto de lei 837 da Câmara: Assassinatos de casos arquivados em dezembro.

A lei permitiria pedidos de nova investigação de homicídios não resolvidos a partir de 1 de Janeiro de 1970, com um período de espera de 5 anos, a menos que “evidências materialmente significativas sejam descobertas”. As agências teriam 18 meses a partir da data da solicitação para analisar.

A lei também estabeleceria unidades de casos arquivados em todo o estado, melhoraria os protocolos para armazenamento de provas, ordenaria aos departamentos que mantivessem as famílias das vítimas informadas e exigiria formação e relatórios de dados ao Centro Global Forense e de Justiça da Universidade Internacional da Flórida.



Cold cases



O caso arquivado de Decker foi reaberto em 2019. Demore conta com a ajuda de Bertha Hurtado, uma investigadora da cena do crime treinada por antropóloga forense do Departamento de Polícia de Davie.

“Quando você abre um caso arquivado, você tem que examinar cada item”, disse Hurtado.

Ryan Backmann, que trabalhou para Compassionate Families, um grupo de defesa das vítimas, e fundou o Project: Cold Case para ajudar “as vítimas e sobreviventes de crimes não resolvidos”, disse que a tarefa é tediosa, mas importante.

“Muitas vezes as famílias de casos não resolvidos começam a se sentir esquecidas como se seu ente querido fosse esquecido, e como se ninguém mais se importasse e isso realmente me incomodou porque me lembrei desse sentimento”, disse Ryan Backmann.



Os projetos de lei estão sendo revisados pela Comissão de Dotações para Justiça Criminal e Civil do Senado e pela Subcomissão de Justiça Criminal da Câmara.



Fonte: Local 10.

Members of our Homicide Bureau Cold Case Squad joined @SenatorOsgood, Homicide detectives from local police departments and family members of cold case victims to discuss the Decker Backmann Act. The families and the victims of cold cases will never be forgotten. pic.twitter.com/rguqWVV3cD