Aeroportos do sul da Flórida abrem vagas de US$ 90 mil ou mais por ano

O sistema aeroportuário do condado de Broward está contratando. O condado abriu uma variedade de cargos, alguns com salários que excedem US$ 90.000 por ano no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, Aeroporto North Perry em Pembroke Pines e outros.



As vagas descritas são para gerentes, supervisores, técnico de eletrônica e outros, cargos contratados pelo condado de Broward. Restaurantes e lojas dos aeroportos contratam separadamente, de modo privado.



Vagas



GERENTE DE AEROPORTO - LINHAS AÉREAS



Descrição: Responsável pelos contratos com companhias aéreas e relações com locatários de aeroportos; devem possuir experiência em gestão de contratos de arrendamento relacionados a transportadoras aéreas comerciais, arrendamentos de terrenos e edifícios e ter experiência em lidar com licenças de serviço relacionadas a serviços de terminais aéreos.



As principais responsabilidades dos candidatos selecionados estarão focadas nas relações entre companhias aéreas e inquilinos, negociações de contratos de arrendamento, manutenção, conformidade e fiscalização, desenvolvimento e expansão de edifícios de inquilinos de terminais.



Faixa salarial: $ 91.157,25 a $ 145.487,31 anualmente.



Local: Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood e Aeroporto North Perry em Pembroke Pines.



SUPERVISOR DE OPERAÇÕES DO AEROPORTO



Descrição: Responsável pelo trabalho administrativo e de supervisão no gerenciamento da operação geral da Divisão de Operações de Aviação. O trabalho pode envolver o planejamento, coordenação e gerenciamento da operação do centro de controle de operações aeroportuárias, terminal, terra e aeródromo.



Faixa salarial: $ 68.259,34 a $ 108.940,92 anualmente.



Local: Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale Hollywood



PINTOR DE AEROPORTO



Descrição: Responsável por trabalhos qualificados em marcações de aeródromos e pistas de táxi, pintura de edifícios internos e externos, luminárias, sinalização e equipamentos diversos. As funções envolvem a aplicação de tinta em uma variedade de superfícies usando pincel, rolo, pistola e equipamento linelazer.



Faixa salarial: $ 19,78 a $ 24,20 por hora



Local: Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood e Aeroporto North Perry em Pembroke Pines



MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO DO AEROPORTO



Descrição: Responsável por trabalhos especializados em refrigeração mecânica na instalação, manutenção e reparo de equipamentos de refrigeração, sistemas de ar condicionado e resfriadores centrífugos. O trabalho envolve a manutenção de sistemas e unidades de ar condicionado, refrigeradores, sistemas de refrigeração de água e equipamentos relacionados utilizados em uma ampla variedade de instalações e edifícios do condado.



Faixa salarial: $ 24,57 a $ 31,16 por hora



Local: Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood e Aeroporto North Perry em Pembroke Pines



TÉCNICO DE ELETRÔNICA DE AVIAÇÃO



Descrição: Responsável por supervisão moderada e trabalho técnico qualificado na coordenação de inspeção, instalação, ajustes, manutenção e modificação de equipamentos de instrumentação de processo, PLCs, computadores e periféricos, mecanismos de controle eletrônico, conversores A/D, controladores pneumáticos/hidráulicos, telemetria de eixo de frequência digital codificada, drives de frequência variável e equipamentos relacionados de comunicações e transportadores.



Faixa salarial: $ 24,57 a $ 31,90 por hora



Local: Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood e Aeroporto North Perry em Pembroke Pines



ADMINISTRADOR DE CONTRATO / SUBSÍDIO, SÊNIOR - MANUTENÇÃO DE AVIAÇÃO



Descrição: Responsável pelo trabalho de supervisão no início, coordenação e administração de programas ou projetos atribuídos envolvendo o público compras e contratos do setor. Esta posição será responsável pelo contrato de serviços de zeladoria para o Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, Aeroporto North Perry e edifícios auxiliares.



Faixa salarial: $ 73.378,12 a $ 97.431,42 anualmente.



DIRETOR EMPRESARIAL DE PLANEJAMENTO - AVIAÇÃO



Descrição: Responsável pelo trabalho divisional envolvendo a supervisão e direção do desenvolvimento, implementação e promoção dos programas do departamento. Trabalha sob supervisão limitada, desenvolvendo e implementando programas dentro das políticas organizacionais e relata as principais atividades aos administradores de nível executivo por meio de conferências e relatórios.



Faixa salarial: $ 105.344,16 - $ 168.128,88 anualmente.



MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - AVIAÇÃO



Descrição: Responsável por inspecionar, manter e realizar todas as manutenções preventivas em Jetways. Responsabilidades adicionais incluem a realização de manutenção preventiva em todas as portas de vidro deslizantes do aeroporto, extintores de incêndio, portões perimetrais e portas suspensas em todos os terminais e saguões.

Faixa salarial: $ 21,26 a $ 26,97 por hora



Local: Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood e Aeroporto North Perry em Pembroke Pines



ENGENHEIRO DE PESSOAL - PROJETOS DE CAPITAL DE AVIAÇÃO



Descrição: Responsável pelo trabalho profissional e administrativo auxiliando na gestão de projetos aeroportuários do município. Esses projetos incluirão projetos terrestres, aeródromos e de construção. Além disso, o engenheiro da equipe apoia os gerentes e engenheiros de projetos de construção em suas atividades de gerenciamento e engenharia.



Faixa salarial: $ 68.259,36 a $ 93.685,34 anualmente.



