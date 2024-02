Vídeo mostra homem tentando sequestrar criança em CVS de Miami Beach (FL)

Um vídeo de vigilância mostra os momentos assustadores em que um homem tentou sequestrar uma criança em uma farmácia CVS em Miami Beach.



O incidente aconteceu na tarde de quinta-feira, 8, em 7400 Collins Avenue, de acordo com a Polícia de Miami Beach.



A criança de 4 anos e os seus pais estavam saindo da farmácia quando um homem – mais tarde identificado como Nicolas Metternich Sternaman, de 26 anos, – entra e agarra violentamente o menino por trás.



O pai da criança imediatamente agarra Sternaman enquanto a mãe puxa a criança. Os dois, pai e sequestrador, travam uma breve briga. O homem finalmente se liberta e foge. Mas o pai e uma testemunha o perseguiram até que ele foi capturado pela polícia.



A polícia disse que ele até tirou a blusa na tentativa de escapar das testemunhas. Sternaman foi acusado de sequestrar uma criança menor de 13 anos e agressão, está detido sob fiança de US$ 1.000 e deve comparecer perante um juiz nesta sexta-feira, 9.



O relatório da prisão afirma que a criança apresentava vermelhidão no rosto e nas costas e estava visivelmente tremendo e não soltava as mãos da mãe com medo.



A CVS disse em comunicado que está cooperando com as autoridades locais durante a investigação.



Fonte: NBC Miami e 7 News Miami.



Tráfico Humano



De acordo com a Linha Direta de Rastreamento Humano, a Flórida continua em terceiro lugar nos EUA em casos de tráfico de pessoas, atrás da Califórnia e do Texas. Em 2021, o estado teve 781 casos, o que representa 7,54% do total dos EUA. 11 de janeiro é reconhecido como o Dia de Conscientização sobre o Tráfico de Pessoas nos EUA.



O Departamento de Estado dos EUA informa que há cerca de 24,9 milhões de vítimas de tráfico humano no mundo. Gera anualmente 150 mil milhões de dólares, com lucros superiores à venda de drogas ou armas.

Os EUA são um dos principais destinos das vítimas do tráfico e a Flórida é um dos principais destinos dos traficantes.



É o turismo e a população transitória, juntamente com os grandes eventos desportivos, os portos e centros de convenções que trazem os traficantes.



Embora fugitivos e crianças adoptadas possam tornar-se mais vulneráveis ao tráfico, um especialista na área diz que são necessários 17 minutos para convencer uma criança a enviar-lhe uma fotografia nua. E se aquele malfeitor vende essas fotos, é tráfico.



Para obter ajuda ou denunciar tráfico, ligue para a linha direta nacional sobre tráfico de pessoas em 1-888-373-7888.

Fonte: canal WESH.