Imóvel à venda na Flórida por US$ 295 milhões é o mais caro nos EUA

O imóvel mais caro dos Estados Unidos em uma venda pública fica em Naples, cidade litorânea da Flórida. Denominada Gordon Pointe, a propriedade está à venda por US$ 295 milhões, segundo a Forbes Money.



O imóvel tem um lote de 36 mil metros quadrados, uma casa principal com seis quartos e 1.068 metros quadrados. Também há duas casas de hóspedes, com 464 metros quadrados cada, o que eleva a área útil para 2.200 metros quadrados. As casas estão em uma península que oferece 500 metros de orla marítima e um cais em forma de T para iates particulares.



Antes de começar a contar os quartos e calcular o preço por metro quadrado (cerca de US$ 140 mil), o corretor Leighton Candler, da Corcoran, afirmou que o valor não tem tanto a ver com o tamanho dos imóveis, mas com a privacidade, a frente para o mar e uma rara oportunidade de desenvolvimento.

“A propriedade pode acomodar cerca de 19 mil metros quadrados de desenvolvimento residencial”, o que significa que o terreno tem um grande potencial inexplorado.

“Pode haver oito casas à beira-mar nesta propriedade”, disse Candler. Embora a propriedade possa ser desmembrada após a compra, o corretor avalia que é mais provável que um potencial comprador a mantenha como um complexo familiar privado.

O imóvel é formado por lotes contíguos. O primeiro deles foi adquirido em 1985 por John e Rhodora Donahue. John Donahue foi cofundador de uma empresa de gestão de investimentos com sede em Pittsburgh, agora conhecida como Federated Hermes, com mais de US$ 758 bilhões em ativos.

Depois daquela primeira compra em 1985, os Donahues continuaram a adquirir lotes na península e não pararam até comprarem tudo. Isso criou um complexo exclusivo e fechado quase inteiramente cercado por água e com um único acesso. “Isso oferece todos os benefícios de estar em uma ilha, mas sem o isolamento”, disse Candler.

Junto com um cais em forma de T que pode acomodar seis barcos, os Donahues também construíram um ancoradouro para iates particulares com profundidade de quase 2,5 metros, que teve de ter aprovação do Exército americano.

Gordon Pointe vale US$ 295 milhões?



De acordo com Realtor.com, o preço médio em Port Royal é de US$ 24,1 milhões. A casa mais cara da região depois de Gordon Pointe chegou ao mercado em dezembro por US$ 45 milhões, ou pouco menos de US$ 46,3 mil por metro quadrado. Enquanto isso, um terreno baldio de seis mil metros quadrados adjacente a Gordon Pointe está no mercado há um ano, a um preço inicial de US$ 63 milhões.

Segundo a imobiliária, a oferta já está atraindo um interesse significativo desde que foi ao ar na quarta-feira (7) e oito compradores já reservaram visitas.

Não é nenhuma surpresa ouvir corretores justificarem um preço exorbitante, mas ofertas desse tipo são raras e compradores também. E, como é o caso de qualquer negócio imobiliário, pode haver uma grande diferença entre o preço inicial e o valor de fechamento.

Negócios bilionários



Para um contexto de nove dígitos, aqui está uma olhada mais de perto na segunda e na terceira casas à venda mais caras dos Estados Unidos.



A segunda mais cara é uma cobertura triplex em Nova York, com vista para o Central Park e 1.625 metros quadrados, que chegou ao mercado em setembro de 2022 por US$ 250 milhões.

“Eu sei que parece loucura, mas relativamente falando, tem um ótimo valor por metro quadrado”, disse corretor Ryan Serhant na ocasião “É apenas um apartamento muito, muito grande com muitas comodidades.” O preço era de US$ 150 mil por metro quadrado.

A cobertura ficou no mercado por 12 meses sem compradores. Depois de um ano de US$ 250 milhões, o preço pedido foi reduzido em US$ 55 milhões, ou 22%. A propriedade ainda está no mercado por US$ 195 milhões.

Ocorreu algo semelhante com a terceira casa mais cara, uma mansão de sete quartos e 20 banheiros em Los Angeles, conhecida como Casa Encantada.

A casa, localizada em em Bel Air, pertence à autora de livros infantis Karen Winnick, viúva do falecido bilionário e financista Gary Winnick.

A residência chegou ao mercado em junho de 2023 por US$ 250 milhões. Não houve compradores, e a oferta foi retirada. Em novembro, o imóvel voltou ao mercado por US$ 195 milhões e ainda está à procura de comprador.

Vendas privadas



A realidade é que negócios a partir de US$ 100 milhões, os chamados nove dígitos, podem levar meses ou anos para serem fechados, e isso não depende da habilidade dos corretores.

O consultor imobiliário Jonathan Miller, presidente da Miller Samuel, analisou 10 vendas de casas nos EUA que foram negociadas por US$ 150 milhões ou mais e descobriu que muitos desses negócios foram fechados com base nas vendas privadas. Elas dependem de marketing boca a boca e não há anúncios ou campanhas.

Isso torna quase impossível acompanhar a flutuação de preços durante as negociações.

Talvez não seja surpresa que haja muitos bilionários famosos envolvidos nessas vendas, incluindo o gestor de fundos Ken Griffin, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, o cofundador da Oracle, Larry Ellison, e o megainvestidor Marc Andreessen. Todos eles fecharam negócios de nove dígitos em que não houve anúncios públicos.

Entre as dez transações compiladas por Miller uma mansão chegou oficialmente ao mercado e a variação dos preços mostra como os proprietários exageram nos pedidos.

Em 2017, uma mansão em Los Angeles conhecida como Chartwell Estate tinha um preço de US$ 350 milhões. Não houve ofertas e o preço caiu para US$ 195 milhões.

Em 2019, a propriedade foi finalmente vendida por US$ 150 milhões para Lachlan Murdoch, presidente executivo e CEO da Fox Corp. e filho do magnata da mídia Rupert Murdoch.

E outra megatransação entrou na lista: uma mansão em Malibu. Embora nunca tenha tido uma listagem pública, o Wall Street Journal informou que seu preço era de US$ 295 milhões. Os compradores, o poderoso casal Jay-Z e Beyoncé, pagaram US$ 190 milhões em uma venda privada.

(Com Reuters, CNBC e Coldwell Banker Realty)