Com mil modelos de iates, Miami Boat Show 2024 deve superar US$ 1,34 bi em vendas

Com mil modelos de iates, o Miami Boat Show 2024 deve superar US$ 1,34 bi em vendas, estimam os organizadores. O evento é a maior feira de barcos do mundo e teve início na quarta, 14, indo até o dia 18.



A expectativa é de receber cerca de 100 mil visitantes de 35 países diferentes. No evento estarão mega embarcações das marcas mais luxuosas do mercado. Não à toa, a projeção de negócios da edição deste ano é superar US$ 1,34 bilhão em vendas.

“Este salão náutico é uma vitrine para o mundo e recebe muitos clientes do Brasil que querem ver em primeira mão lançamentos e novidades da náutica mundial”, diz José Luiz Loes Júnior, diretor comercial da revendedora brasileira Yatchmax.

Entre as marcas presentes, estarão Azimut, Riva, Pershing, Ferretti Yatchs, Tiara Yachts, Lürssen, Sea-Doo e até a brasileira Triton Yachts. “Hoje os EUA já representam 85% da nossa exportação. Nossa expectativa com a participação nesses eventos é expandir cada vez mais a atuação internacional e reafirmar a força e a qualidade da indústria náutica brasileira”, afirma o diretor de marketing da Triton, Allan Cechelero.

Essa é a segunda vez que o estaleiro nacional participa da feira.



Quem visitar a feira poderá conhecer de perto alguns dos megaiates mais luxuosos do mundo. Destaque para o Azimut Grande Trideck, de 125 pés (38 metros) de comprimento. Inovadora, a embarcação traz o conceito de três andares “mais um”: são três conveses grandiosos em forma de cascata, mais um flybridge no topo.



Confira mais sobre os participantes do evento aqui.