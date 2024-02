Azul suspende temporariamente voos de BH e Recife para a Flórida

A Azul Linhas Aéreas anunciou a suspensão temporária das rotas que ligam Belo Horizonte (MG) e Recife (PE), hubs da companhia aérea, às cidades de Fort Lauderdale e Orlando, na Flórida.



As rotas do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG) e do Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, de Recife, para Fort Lauderdale e Orlando serão descontinuadas em 1º de março, indo até o final de maio.

A informação foi publicada inicialmente pelo portal Passageiro de Primeira, e depois confirmada pela companhia aérea, que afirmou que as rotas passarão “por alterações temporárias”, mas que os voos saindo de Campinas, Belém e Manaus para a Flórida serão mantidos no período.

Os passageiros que compraram voos diretos saindo da capital mineira ou pernambucana serão reacomodados em outros voos com escala nas outras três capitais que manterão as rotas.



As frequências partindo de Belo Horizonte e Recife têm previsão de retomada a partir de junho, mas as vendas de bilhetes aéreos segue normalmente no site e nos canais de venda. Os voos são operados por aeronaves Airbus A330, com capacidade para 298 passageiros.

A Azul não especificou os motivos para a suspensão, mas a medida pode estar associada aos atrasos globais na entrega de novas aeronaves. Fabricantes como a Airbus e a Boeing ainda lidam com a escassez de componentes para a produção de aeronaves.

Atualmente, a Azul opera 15 voos diretos que ligam Fort Lauderdale a Recife (PE), Manaus (AM), Campinas (SP), Belém (PA) e Belo Horizonte (MG) e outros 11 voos de Orlando para Campinas (SP), Recife (PE) e Belo Horizonte (MG).

Em janeiro deste ano, a Azul informou por meio de nota à imprensa a parceria com a Silver Airways, uma das principais companhia aéreas regionais dos Estados Unidos). Elas anunciaram o início de um acordo de codeshare, que significa o compartilhamento de voos entre duas empresas aéreas. Neste modelo de cooperação, os clientes podem comprar, diretamente nos canais de vendas da Azul, bilhetes para voos operados pela Silver Airways nos Estados Unidos.

Os Clientes poderão adquirir passagens aéreas do Brasil para as bases da Azul, em Fort Lauderdale e Orlando, e, de lá, se conectarem a importantes destinos de turismo americanos. A partir de Orlando, os Clientes poderão ir para Key West e Fort Lauderdale. Já de Fort Lauderdale, será possível ir para Key West, Tampa, Gainesville e Orlando, todos no estado da Flórida.

Além disso, será possível chegar até algumas das principais ilhas que constituem as Bahamas: North Eeuthera, Freeport, Georgetown, Governor’s Harbour, Marsh Harhour, Marsh Harbour, Bimini e as novas rotas da Silver, Turks and Caicos e Providenciales.

