Departamento de Saúde da Flórida investiga casos de sarampo em escola de Broward

O Departamento de Saúde da Flórida está realizando uma investigação epidemiológica em torno dos múltiplos casos de sarampo em uma escola primária do condado de Broward.



Quatro casos foram relatados na Manatee Bay Elementary School (Escola Primária Manatee Bay) em Weston desde a sexta-feira, 16. No domingo, o Departamento anunciou que está investigando os casos. O Departamento de Saúde da Flórida confirmou que o primeiro caso foi um aluno da terceira série que não havia viajado.

“Observe que todos os detalhes relativos à investigação são confidenciais”, afirmou a agência. “O DOH-Broward está trabalhando continuamente com todos os parceiros, incluindo as Escolas Públicas do Condado de Broward e hospitais locais, para identificar contatos que estejam em risco de transmissão”.

No seu comunicado de imprensa, o DOH-Broward notificou os prestadores de cuidados de saúde locais, afirmando que aqueles que receberam a série completa de imunização contra o sarampo, caxumba e rubéola (MMR) estão 98% protegidos e é altamente improvável que contraiam a doença.



De acordo com o DOH-Broward, o sarampo é altamente contagioso e pode permanecer infeccioso no ar e nas superfícies por até duas horas, com uma taxa de contração superior a 90% entre os contatos suscetíveis, incluindo aqueles que são imunocomprometidos ou que não receberam a série completa de vacinas. Vacinações MMR.

“Com base no período de exposição, o DOH-Broward está identificando contatos suscetíveis que podem ser candidatos à profilaxia pós-exposição por meio de MMR ou imunoglobina”, afirmou a agência.

Nikiya Carrero, da CBS News Miami, conversou com um médico de medicina interna, que disse que os quatro casos de sarampo podem ser apenas o começo.

O distrito escolar divulgou um novo comunicado após sua última descoberta, lendo em parte:

"A saúde, segurança e bem-estar de nossos alunos e funcionários continuam sendo nossa maior prioridade. O Distrito continua a trabalhar em estreita colaboração com o Departamento de Saúde-Broward da Flórida após três casos adicionais confirmados de sarampo na Escola Primária Manatee Bay."



De acordo com um estudo de vacina do condado de Broward, a taxa de vacinação da Manatee Bay Elementary é de 89,31%. A escola conta atualmente com 1.067 alunos matriculados, desde a educação infantil até a quinta série. Portanto, essa percentagem de alunos não vacinados corre o risco de contrair a infecção altamente contagiosa.



DOH-Broward afirmou que os sintomas geralmente começam cerca de oito a 14 horas após a exposição, mas podem durar até 21 dias. A transmissão é possível quatro dias antes da erupção se tornar visível e quatro dias depois de aparecer. Além disso, em alguns casos, o sarampo pode resultar em vários resultados, incluindo pneumonia e encefalite.

O sintoma mais proeminente do sarampo é a erupção cutânea que se desenvolve no rosto e no pescoço, que pode se espalhar para o resto do corpo. No entanto, o DOH-Broward observa que outros sintomas incluem:

Febre alta

Tosse

Nariz escorrendo

Olhos vermelhos e lacrimejantes



“Se você suspeitar ou notar algum dos sintomas, entre em contato com seu médico para receber instruções sobre como procurar atendimento médico com segurança, sem expor outros pacientes”, afirmou o DOH-Broward.



A agência também afirmou que as pessoas não devem visitar abruptamente o DOH-Broward ou seu médico sem contatá-los com antecedência.



Fonte: CBS News.