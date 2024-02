Flórida recebeu menos turistas em 2023

Em 2023, os turistas da Flórida ficaram aquém dos números recordes de 2022, já que a recuperação pós-pandemia no número de viajantes internacionais não conseguiu superar uma queda notável no turismo doméstico no final do ano.

A agência de marketing turístico Visit Florida informou que a Flórida teve uma estimativa de 135,02 milhões de turistas em 2023, abaixo dos 137,4 milhões em 2022.

Visit Florida, no entanto, apontou aumentos em relação a 2019, o último ano antes da pandemia da COVID-19 interromper as viagens globais, e melhorar o número de turistas internacionais. O estado atraiu cerca de 131,1 milhões de turistas em 2019.



“Mesmo enquanto enfrentávamos os desafios do aumento dos custos de viagem e da inflação generalizada, o setor de turismo da Flórida não apenas perseverou, mas floresceu (em 2023)”, disse o presidente e CEO da Visit Florida, Dana Young, em um comunicado preparado. “Desde números recordes de viagens aéreas até o retorno significativo de visitantes internacionais, a Flórida continua a brilhar”.

A agência disse que 2,34 milhões de visitantes estrangeiros no quarto trimestre de 2023 representaram um aumento de 15,9 por cento em relação ao último trimestre de 2022. Além disso, 1,07 milhão de canadenses no quarto trimestre de 2023 representaram uma melhoria de 22 por cento em relação ao mesmo período de 2022.



Mas o número geral de 29,8 milhões de turistas no quarto trimestre de 2023 caiu em relação aos 32,9 milhões durante o mesmo período de 2022. Os viajantes nos EUA caíram 12,1 por cento.

A Flórida totalizou 122,89 milhões de turistas nos EUA em 2023, abaixo dos quase 127,8 milhões em 2022. O número de turistas domésticos foi de cerca de 117,2 milhões em 2019.

Durante grande parte do ano passado, as autoridades do setor apontaram para um aumento na concorrência de outros estados e países que estiveram fechados por mais tempo do que a Flórida durante a pandemia.



À medida que as restrições à pandemia foram suspensas, o Visit Florida enfatizou a atração de visitantes internacionais, que, segundo as autoridades, ficam mais tempo e gastam mais dinheiro do que os viajantes nacionais.



Visit Florida relatou 8,31 milhões de viajantes estrangeiros em 2023, acima dos 7 milhões em 2022. Os canadenses representaram 3,822 milhões de visitantes em 2023, acima dos cerca de 2,63 milhões em 2022.



À medida que os legisladores estaduais iniciam as negociações orçamentárias para o próximo ano fiscal de 2024-2025, o Senado propôs fornecer US$ 80 milhões para o Visit Florida, o mesmo valor do ano atual. A Câmara respondeu com uma proposta de US$ 30 milhões. O governador Ron DeSantis recomendou US$ 105 milhões.



Fonte: CBS News.