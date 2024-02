Flórida ficou atrás de NY em turismo de brasileiros em 2023

A Flórida ficou atrás de Nova York como destino preferido dos turistas brasileiros em 2023. Os dados foram divulgados no Florida Huddle - feira de turismo que acontece entre os dias 3 e 7 de fevereiro no Miami Beach Convention Center. As informações são do site BrasilTuris.

A intenção de brasileiros de viajar aos Estados Unidos caiu de 57% no ano passado para 49%, assim como suas prioridades em relação aos estados e cidades.

O estado de Nova York segue na liderança, sendo considerado por 65% dos turistas brasileiros entrevistados. A Flórida, por sua vez, ficou em segundo lugar com 57%, seguido pela California (53%). Os três seguem com folga, já que os demais estados ficam abaixo dos 30%, como Havaii (27%), Washington D.C (26%), Texas (26%), Nevada (25%), Colorado (16%), Arizona (14%), Louisiana (11%) e Illinois (10%). Os 39 demais estados do país totalizam apenas 4% de intenção. Assim como os EUA no total, todos os estados apresentaram leve queda no interesse em relação a edição da pesquisa de 2022.

Quanto aos destinos específicos da Flórida, Miami e Orlando seguem na liderança com folga, estando entre os interesses de 74% e 62% turistas brasileiros, respectivamente. Atrás dos tradicionais destinos, está Palm Beach (39%), Florida Keys & Key West (36%), Fort Lauderdale (28%), Tampa Bay Area (24%), Space Coast (19%), Daytona (18%), Panhandle (15%), Jacksonville/St. Augustine (14%), Treasure Coas (14%) e Fort Myers/Naples Area (12%). Por fim, estão Tallahassee, Ocala e Sarasota/Bradenton Area, cada um com 11%, e os demais destinos somando 2%.

Apesar da redução em comparação com Nova York, a Flórida recebeu mais de 1,02 milhão de visitantes do Brasil em 2023.