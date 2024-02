Menina morre e menino é hospitalizado após serem soterrados em praia do sul da Flórida

Duas crianças foram soterradas após caírem em um buraco de areia na praia de Lauderdale-by-the-Sea na tarde de terça-feira, 20. A menina de 5 anos não resistiu e morreu no hospital, o menino de 7 anos segue internado.

O incidente aconteceu por volta das 3:15pm na área de 4424 El Mar Drive. Segundo testemunhas, elas estavam brincando de cavar antes de caírem no buraco e serem "engolidas pela areia".



Uma testemunha compartilhou o vídeo de uma das crianças sendo levada às pressas pelos socorristas após ser retirada do buraco de areia.



“Adultos começaram a cavar com pás e baldes, mas ninguém conseguiu encontrá-la (a menina)”, disse uma testemunha ao Local 10 News Christian De La Rosa. “Eu acho que quando a parede desabou ela estava deitada e então talvez isso a tenha feito uma espécie de panqueca. O pai conseguiu tirar o filho, mas a filha ainda estava debaixo da areia.”



O buraco de areia tinha cerca de 1,5 a 2 metros de profundidade, de acordo com um porta-voz do Pompano Beach Fire Rescue.



De acordo com o Gabinete do Xerife de Broward, as duas crianças foram inicialmente resgatadas, mas a menina foi posteriormente declarada morta.



“No local, a equipe de emergência localizou as duas crianças, um menino e uma menina”, disse um porta-voz do BSO. “Ambos foram levados a hospitais para tratamento. A investigação deste incidente está em andamento.”

Numa publicação de 2007 no New England Journal of Medicine, durante o período de uma década, houve 52 casos em que pessoas foram soterradas em buracos na areia que desabaram. Em 31 desses casos, as vítimas morreram.



Na semana passada, em Jersey Shore Beach, a areia caiu sobre uma criança, enterrando-a. Felizmente, o pai do menino conseguiu salvá-lo.

Em 2022, um homem de 35 anos foi encontrado sem vida com os pés saindo da areia ao longo da Costa do Tesouro. A vítima estava com as pernas levantadas e recostada na areia quando ela desabou. Alguém notou seu corpo três horas depois.



Com informações do NBC6 e Local 10.

OMG a child was killed in a sandhole collapse at Lauderdale-by-the-Sea beach today. One of these almost got me when I was a kid. Parents be careful when digging holes on the beach with your kids. RIP???????????? pic.twitter.com/5S76GBUvyj — PhotographicFloridian (@JackLinFLL) February 21, 2024