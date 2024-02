Flórida e Texas lideraram o país em realocação de empresas

O Texas e a Flórida lideraram o país entre 2010 e 2019 na atração de empresas que se mudaram de outras partes do país, de acordo com um novo relatório publicado pelo Federal Reserve Bank de Dallas.

Mais de 25.000 estabelecimentos foram realocados para o Texas durante esse período, levando consigo mais de 281.000 empregos. Isso compensou os 18 mil estabelecimentos que saíram do estado, custando cerca de 179 mil empregos. No total, o Texas registrou uma migração líquida de 7.232 empresas e um acréscimo de quase 103.000 empregos - o mais elevado entre qualquer outro estado do país.

No ganho líquido de empregos, o Texas ficou atrás da Flórida, Geórgia, Michigan e Arizona.

A Flórida, por sua vez, foi o principal destino para as empresas que desejam se mudar, seguida pelo Texas, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Arizona.

O relatório afirma que o Texas atrai as empresas por uma série de razões, incluindo o seu ambiente favorável aos negócios, como impostos baixos e regulamentação leve, localização central no território continental dos EUA, população crescente e recursos energéticos abundantes. Nem o Texas nem a Flórida cobram imposto de renda.

No outro extremo do espectro, a Califórnia emergiu como um dos maiores perdedores de empregos e empresas em todo o país. Entre 2010 e 2019, o Golden State foi a fonte de mais de 44.000 empregos transferidos para o Texas - cerca de 16% de todos os empregos transferidos para o estado. Enquanto isso, o Texas enviou apenas 14.700 empregos para a Califórnia.

Não são apenas as empresas que estão deixando a Califórnia. Um número crescente de americanos também está migrando para lugares como Flórida e Texas, de acordo com uma nota de analista do Bank of America baseada em dados internos agregados e anônimos de clientes.

Os dados sugerem que as cidades que registraram um grande afluxo de pessoas durante a pandemia ainda têm crescido mais rapidamente. Leia mais no gazetanews.com Fonte: Fox Business.