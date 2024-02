Oceano Atlântico mais quente antes do tempo é mau sinal para a temporada de furacões

Ainda é fevereiro, mas as temperaturas da superfície do mar no Oceano Atlântico já estão atingindo os níveis do início do verão, uma tendência preocupante que pode indicar uma temporada ativa de furacões pela frente – ou outra onda de calor marinha.



Brian McNoldy, pesquisador associado sênior da Universidade de Miami entrevistado pelo Miami Herald, chamou esse calor do início da temporada de “muito, muito excepcional” e disse que é um forte sinal de que a próxima temporada de furacões poderá ver um número de tempestades acima da média.



No Atlântico Norte, as temperaturas da água estão três meses adiantadas, em níveis de maio, segundo ele. Na principal região de desenvolvimento do Atlântico, onde nasce a maioria dos furacões, McNoldy disse que as temperaturas da superfície do mar estão mais próximas dos níveis de julho.



“Isso é como uma temporada de furacões agora”, disse ele. “Estamos superando todos os outros anos, não há comparação.” Mas a temporada de furacões só começa em 1º de junho, deixando longas semanas de aquecimento entre agora e a data oficial de início.



As altas temperaturas da superfície do mar estão intimamente ligadas a mais formações de tempestades e a um início de temporada mais precoce. Os cientistas sugeriram que o aquecimento provocado pelas alterações climáticas adiantou o início da temporada de furacões para mais de duas semanas antes, para meados de maio.



Este ano, o El Niño está desaparecendo rapidamente e a maioria dos modelos da NOAA prevê que veremos o seu fenômeno irmão, La Niña, na época dos furacões. La Niña é conhecido por reduzir o cisalhamento do vento no Atlântico, facilitando a formação de tempestades.



As temperaturas oceânicas do ano passado levaram a uma onda de calor marinha recorde no Caribe. Os cientistas disseram que nunca tinha ficado tão quente, tão cedo. A certa altura, uma área de águas rasas na Baía da Flórida registrou uma temperatura de 101 graus Fahrenheit, afetando muito os recifes de coral.



Há também a controversa pressão para classificar novos furacões de “Categoria 6”, uma vez que as alterações climáticas tornam mais provável a formação de tempestades mais fortes.