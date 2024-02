Flórida foi o 8º estado em crescimento de empregos nos EUA em 2023

A Flórida ficou em oitavo lugar em crescimento de empregos nos Estados Unidos em 2023, de acordo com o Federal Bureau of Labor Statistics. Muitos setores de trabalho no estado registraram aumentos de empregos.



Dados divulgados mostram que o estado tem uma classificação significativa em termos de crescimento de empregos quando comparado ao resto dos Estados Unidos.



Para 2023, o emprego não agrícola total na Flórida – situando-se em 9.860.700 – cresceu 2,5% em 2023, equivalendo a cerca de 240.600 empregos, de acordo com a Repartição.

Esse número torna o estado o 8º no país em crescimento de empregos naquele período e é superior à taxa de crescimento nacional de 2%.

Outras classificações de crescimento do setor do emprego na Flórida incluíram o primeiro lugar no setor imobiliário e aluguer e leasing, o segundo em transportes, armazenamento e serviços públicos, o terceiro no comércio a retalho e o quinto em serviços profissionais, científicos e técnicos.

O emprego total não agrícola na Flórida cresceu 2,5% em 2023 – cerca de 240.600 empregos – de acordo com dados do Bureau of Labor Statistics federal.

Outras áreas de crescimento do emprego na Flórida incluíram o setor de lazer e hospitalidade do estado, que ganhou cerca de 10.500 empregos entre setembro e dezembro de 2023. Isso equivale a um aumento de 0,8%.

Olhando retrospectivamente para o ano passado, o emprego no sector cresceu 1,4% durante os 12 meses terminados em dezembro. Nacionalmente, o setor cresceu 3,4% no ano passado.

O setor de saúde e assistência social da Flórida ganhou cerca de 17.100 empregos de setembro a dezembro de 2023. Isso equivale a um aumento de 1,3%.

Olhando para o ano passado, o emprego no setor cresceu 5,6% durante os 12 meses terminados em dezembro de 2023. A nível nacional, o sector cresceu 4,6% no ano passado.







A área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach liderou a área do sul da Flórida em crescimento anual de empregos em 2023, de acordo com o Bureau of Labor Statistics.

O emprego total na folha de pagamento não-agrícola cresceu 3% ano após ano. Isso é cerca de 1,5 vezes a taxa da próxima área metropolitana mais alta – North Port-Sarasota-Bradenton – que aumentou 2,3%.

O crescimento do emprego em Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach esteve próximo da taxa de crescimento do emprego no estado da Flórida como um todo, que aumentou 2,5% durante o período.

A área metropolitana de Naples-Immokalee-Marco Island ficou em último lugar entre as áreas metropolitanas da área do sudoeste da Flórida em termos de crescimento de empregos em 2023: o emprego não agrícola total cresceu 1,6% ao longo do ano.

Para a área metropolitana de Cape Coral-Fort Myers, os números mensais caíram 1.800 empregos, mas aumentaram 5.500 empregos ano após ano, para se estabelecerem em 311.900 empregos, um aumento de 1,8% para 2023.

A agência disse que para a área de Cape Coral-Fort Myers, o setor de mineração, exploração madeireira e construção eliminou cerca de 500 empregos em 2023 – o equivalente a uma diminuição de 1,3%.

Desde 2019, o emprego nesse setor cresceu 16,4%. O número total de pessoas empregadas no setor de mineração, exploração madeireira e construção em Cape Coral-Fort Myers em dezembro de 2023 era de 38.300.



Fonte: WGCU.