Disney anuncia mudanças de preços e vantagens para 2025

O Walt Disney World Resort anunciou mudanças de preços e vantagens para os visitantes para 2025. As próximas férias no “Lugar Mais Mágico da Terra” serão um pouco diferentes nos próximos anos.



Embora os residentes da Flórida ainda possam aproveitar os preços especiais dos ingressos, os preços dos ingressos para os parques temáticos serão mais altos em 2025.

De acordo com o site da Disney, os preços dos ingressos para outubro de 2025 aumentarão de US$ 5 a US$ 10 em comparação com os preços de 2024 para ingressos de um dia e ingressos de um dia com a opção Park Hopper adicionada.



Atualmente, os preços para maiores de 10 anos são:



Ingresso Mágico de 4 Parques de 4 dias - $ 114.75/dia ou $ 459.00 por ingresso (4 dias). Válido de 11 de janeiro a 15 de março de 2024. Inclui uma entrada em cada um dos Parques Temáticos do Walt Disney World (Magic Kingdom Park, EPCOT, Disney’s Hollywood Studios e Disney’s Animal Kingdom Theme Park), um total de 4 entradas, em 4 dias separados.



Plano de Refeições



O Plano de Refeições Disney está de volta em 2024 após uma pausa pandêmica, mas espera-se que os preços do plano em um pacote de férias Disney aumentem em 2025.



Atualmente, os hóspedes têm duas opções, que incluem o Plano de Refeições Disney Quick Service ou o Plano de Refeições Disney tradicional, que inclui créditos para refeições com serviço de mesa.



Os hóspedes que se hospedarem nos hotéis Disney Resort Collection continuarão a desfrutar de vantagens de entrada antecipada até 2025.



Hóspedes dos hotéis Disney



Atualmente, os hóspedes dos hotéis Disney podem entrar em todos os quatro parques temáticos 30 minutos antes do horário programado de entrada no parque.



Os hóspedes do Disney Deluxe Resort e Deluxe Villa Resort também continuarão se beneficiando do horário noturno estendido, dependendo do horário do parque temático.



O dia do check-in será um bom dia para se refrescar nos parques aquáticos da Disney. De acordo com o Blog do Parque Disney, os hóspedes também desfrutarão de ingressos gratuitos para os parques aquáticos Disney’s Typhoon Lagoon ou Disney’s Blizzard Beach no dia do check-in em qualquer hotel Value, Moderate ou Deluxe Disney Resort Collection.



Para mais informações, clique neste link.



Fonte: Local 10.