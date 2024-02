Autoridades da FL discutem medidas de segurança em praias após morte de menina

Autoridades discutem medidas de segurança após a morte de Sloan Mattingly, de 7 anos, em um buraco de areia que desabou em Lauderdale-by-the-Sea, soterrando-a. A família é de Indiana e passeava no sul da Flórida.



Em uma reunião sobre o caso na terça-feira, 27, os socorristas deram uma pequena atualização da fatalidade e discutiram medidas para evitar outra tragédia do tipo. O buraco de areia desabou e enterrou duas crianças, matando a menina no dia 20 de fevereiro. Ele estava sendo cavado por ela e seu irmão, Maddox, de 9 anos, que sobreviveu.



Um policial do xerife de Broward, que também foi socorrista no local, disse que o caso ainda é uma investigação de morte ativa.



Apesar de relatos anteriores, o buraco tinha apenas um metro de profundidade, disse ele. O policial também refutou o boato de que o buraco foi cavado por outra pessoa antes que as crianças caíssem – um homem cavou um buraco, mas não foi o mesmo da tragédia, segundo ele.



“Os detetives da Unidade de Homicídios do Gabinete do Xerife de Broward dizem que neste momento não têm nenhuma evidência que sugira que um homem cavou o buraco de areia onde as crianças estavam presas antes do incidente”, disseram funcionários do BSO em uma atualização na terça-feira, 27. “As circunstâncias que rodeiam este caso continuam a fazer parte de uma investigação ativa e contínua.”



Todo o incidente foi captado por câmeras, mas o vídeo ainda não está sendo divulgado ao público.







Na reunião, comissários e a polícia discutiram medidas de segurança, incluindo a implementação de salva-vidas e critérios sobre escavar na areia.



A praia onde aconteceu a tragédia não tinha salva-vidas, com isso, não tinham profissionais imediatamente disponíveis para ajudar quando o buraco de areia desabou.



Ligações e vídeos para o 911 capturaram pessoas na praia gritando por socorro e tentando recolher areia com as mãos para resgatar a menina. Seu irmão foi enterrado até a altura do peito e sobreviveu. Sloan Mattingly morreu mais tarde no hospital.



Desde a sua morte, muitas questões foram levantadas – até mesmo por uma associação profissional de salva-vidas sobre se uma tragédia como esta poderia ter sido evitada.



A equipe da cidade foi orientada a analisar os custos de ter salva-vidas na praia. O público também concordou – alguns foram a favor, não importa o custo, mas outros foram contra.



De acordo com o obituário de Sloan, um funeral será realizado para Sloan Mattingly em 1º de março em Fort Wayne, Indiana, onde sua família mora. “A família convida a todos a usarem cores vivas e alegres nos cultos em sua homenagem”.



Fonte: NBC6.