Flórida é o destino número um para os viajantes no 'Spring Break'

Os dados de reservas de viagens da American Automobile Association (AAA) mostram que a Flórida é o destino número um para os viajantes das férias de primavera.



Orlando é o principal destino da Flórida para Spring Breakers, com Fort Lauderdale e Miami no topo da lista de cruzeiros, segundo a AAA.



De acordo com uma pesquisa de viagens da associação, 84% dos residentes da Flórida pegarão a estrada, o céu e o mar em 2024. Isso representa um aumento de 43% em relação a 2023.



De acordo com a pesquisa da AAA, de março a julho são as épocas mais populares para viajar, e mais de um quarto dos moradores da Flórida sairão de férias de primavera.

Praias, parques temáticos, cruzeiros e destinos internacionais são os quatro principais destinos para viajantes.

“Nesta época do ano, muitos viajantes procuram clima quente, piscinas, praias e aventuras ao ar livre”, disse a vice-presidente de viagens da AAA, Debbie Haas, segundo o WDBO News.



Praias dos 'Spring Breakers'



As praias da Flórida estão entre as “mais quentes” do mundo para as férias de primavera, informa o USA TODAY.



Duas praias do sul da Flórida foram listadas entre as 10 melhores do mundo em um estudo divulgado pela St. Moriz: Pompano Beach e South Beach.



Outras três ficaram entre as 20 primeiras: Hollywood Beach, Deerfield Beach e Cocoa Beach.