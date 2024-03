Árbitro brasileiro é retirado da partida Inter Miami x Orlando City por fotos nas redes sociais

Guiherme Ceretta foi afastado do cargo de árbitro central da partida Inter Miami x Orlando City no sábado, 2, poucas horas antes da partida. Fotos de Ceretta nas redes sociais criaram um possível conflito.

A Organização de Árbitros Profissionais substituiu Ceretta pelo quarto árbitro Jaime Herrera no início da tarde de sábado. As fotos que motivaram a remoção tardia apresentavam Ceretta com uma camisa do Inter Miami.



O paulista de 40 anos vazou nas redes sociais vestindo a camisa de Lionel Messi. Herrera, que era o quarto árbitro, agora será o principal, enquanto Ivan Cid Cruz assumirá a função fora das quatro linhas.



“O árbitro Guiherme Ceretta foi afastado do jogo devido a um possível conflito”, disse a PRO em comunicado ao jornal The Athletic.



Segundo o portal ESPN, Guilherme Ceretta de Lima já foi eleito duas vezes o melhor árbitro do Campeonato Paulista e apitou em duas oportunidades a final do Campeonato Paulista. No entanto, deixou o quadro da CBF em 2015 após desentendimento com a entidade.