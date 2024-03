Funcionário da Royal Caribbean admite ter filmado meninas nuas com câmeras escondidas

Um funcionário do navio de cruzeiro Royal Caribbean colocou câmeras escondidas dentro dos banheiros dos passageiros para registrar meninas nuas – e até se escondeu debaixo das camas dos hóspedes para filmá-las saindo do chuveiro, de acordo com um depoimento de prisão.



Arvin Joseph Mirasol, 34, comissário de bordo do Symphony of the Seas, foi preso sob acusação de voyeurismo e posse de pornografia infantil no domingo, 3, depois que uma garota encontrou uma câmera “fixada no balcão embaixo da pia”, informou o WPLG, citando uma declaração de prisão do Gabinete do Xerife de Broward.



A menina, cujo nome e idade não foram divulgados, dividiu a cabine com a mãe e a irmã durante o cruzeiro – e as três usaram o banheiro várias vezes enquanto eram gravadas durante o cruzeiro, que começou em 24 de fevereiro.

Quando ela notificou a segurança sobre o que encontrou em 26 de fevereiro, Mirasol apareceu na cabine enquanto ela falava com os policiais, que o detiveram até o navio atracar em Port Everglades, Flórida.



As autoridades apreenderam seus dispositivos eletrônicos e descobriram vários vídeos de mulheres nuas, pornografia infantil e até um do próprio Mirasol instalando a câmera.



Ele admitiu aos investigadores que instalou as câmeras quando começou a trabalhar no meganavio em dezembro e que escolhe meninas de 16 anos ou mais que lhe interessam. O funcionário disse que chegou a se esconder debaixo das camas para registrar as passageiras nuas.



Ele permanece detido sem fiança na prisão do Gabinete do Xerife de Broward.



“Temos tolerância zero para este comportamento inaceitável”, disse um porta-voz da Royal Caribbean em comunicado. “Relatamos isso imediatamente às autoridades e demitimos o membro da tripulação, e continuaremos a cooperar totalmente com as autoridades.”