Lei Stop Woke da Flórida comete ‘o maior pecado da Primeira Emenda’, decide tribunal

Um tribunal federal de apelações rejeitou na segunda-feira, 4, as restrições que o governador Ron DeSantis e os legisladores republicanos colocaram para abordar questões relacionadas à raça no treinamento no local de trabalho – parte de uma polêmica lei de 2022 que DeSantis apelidou de “Lei Stop WOKE”.



Um painel de três juízes do 11º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA manteve na segunda-feira a decisão de um juiz federal da Flórida de agosto de 2022 de que a chamada lei “Stop WOKE” viola a Primeira Emenda no que se aplica a empresas e é inadmissivelmente vaga.



“Esta não é a primeira era em que os americanos têm opiniões amplamente divergentes sobre áreas importantes da moralidade, ética, direito e políticas públicas”, afirma o parecer de 22 páginas. “E não é a primeira vez que estas divergências parecem tão importantes, e a sua divulgação tão perigosa, que algo teve que ser feito. Mas agora, como antes, a Primeira Emenda impede o governo de colocar o dedo na balança.”



A lei foi contestada pela Primo Tampa, LLC, franqueada de sorvetes da Ben & Jerry’s; Honeyfund.com, Inc., uma empresa de tecnologia sediada em Clearwater que fornece registros de casamento; e Chevara Orrin e sua empresa, Collective Concepts, LLC. Orrin e a sua empresa prestam consultoria e formação a empregadores sobre questões como diversidade, equidade e inclusão.



“Ao limitar suas restrições a uma lista de ideias designadas como ofensivas, a lei visa o discurso com base em seu conteúdo”, disse o parecer, escrito pela juíza Britt Grant e acompanhado pelos juízes Charles Wilson e Andrew Brasher. “E ao proibir apenas discursos que endossem qualquer uma dessas ideias, penaliza certos pontos de vista – o maior pecado da Primeira Emenda.”



O estado recorreu dessa decisão, com argumentos agendados para junho.



“Discordamos da opinião do Tribunal de que os empregadores podem exigir que os funcionários sejam ensinados – como condição de emprego – que uma raça é moralmente superior a outra raça”, disse o gabinete do governador por e-mail à ABC News. “A Primeira Emenda não protege tal coisa, e o Estado da Flórida deveria ter todo o direito de proteger os habitantes da Flórida de locais de trabalho racialmente hostis.”



