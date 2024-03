Filósofa brasileira realizará palestra na Florida Atlantic University

Pela primeira vez em Boca Raton, sul da Flórida, a apresentação inédita da conferência "Como Superar Seus Limites Internos", apresentada por Lúcia Helena Galvão, será realizada no dia 5 de maio, na Florida Atlantic University.

Lúcia Helena Galvão é uma filósofa, professora, poetisa, conferencista e escritora, possui nove livros publicados. A pensadora brasileira é também um fenômeno na Internet. Possui mais de 1000 palestras publicadas no canal do YouTube da Nova Acrópole Brasil, com mais de 1,12 milhão de inscritos e mais de 100 milhões de visualizações.

Lúcia Helena trata, de forma prática e motivadora, sobre como superar a procrastinação, a dúvida e a insegurança que muitas vezes surgem ao longo do caminho. "É voltada principalmente para aqueles que se sentem bloqueados na realização do seu trabalho, no seu dia a dia, e não sabem como dar o próximo passo", diz, acrescentando que essa conferência oferece uma mensagem poderosa e inspiradora que ajudará cada um a vencer a si mesmo e se tornar um verdadeiro "Profissional", segundo a definição de Steven Pressfield para aquele que consegue, em algum grau, vencer sua resistência interna e realizar seus mais sublimes sonhos humanos.

É uma das mais respeitadas e influentes pensadoras do Brasil. Atualmente é professora de filosofia da organização Nova Acrópole do Brasil, onde atua como voluntária há mais de 34 anos.

"Como Superar Seus Limites Internos"

A conferência "Como Superar Seus Limites Internos" está entre os temas de que trata e que levam os estudos filosóficos a patamares práticos e aplicáveis, criando pontes entre antigos conhecimentos e a atualidade.

Seu trabalho consistente faz com que milhares de pessoas no mundo a acompanhem por leituras ou pela escuta de sua fala. Suas produções criativas e filosóficas, partilham conhecimentos conquistados com muito estudo e dedicação para ajudar as pessoas a crescer e se tornar seres humanos melhores.

A palestra será realizada na Florida Atlantic University (777 Glades Rd Boca Raton 33431), tem classificação Indicativa de 16 anos, com duração prevista de 90 minutos. Os ingressos estão sendo vendidos pelo https://assessoriadeeventos16.hotmart.host/lucia-helena no valor de US$ 45.