Moradores do sul da Flórida precisam ganhar US$ 151 mil por ano para comprar uma casa, aponta estudo

Moradores do sul da Flórida precisam ganhar seis dígitos para comprar uma casa em Miami, de acordo com um estudo da Zillow, que sugere que os compradores de casas devem ganhar US$ 151.163 por ano.



O pagamento mensal da hipoteca de uma casa típica de Miami aumentou desde janeiro de 2020, um aumento de 121,1%, para US$ 3.018. O valor aumentou em relação aos US$ 76.329 em 2020, um aumento de 98%.

De acordo com o estudo, em 2020, uma família que ganhasse 59.000 dólares anuais poderia pagar confortavelmente a hipoteca mensal de uma casa típica dos EUA, gastando não mais do que 30% do seu rendimento com um pagamento inicial de 10%.

Isso ficou abaixo da renda média dos EUA, de cerca de US$ 66 mil, o que significa que mais da metade das famílias americanas tinham meios financeiros para pagar pela casa própria.

No entanto, o rendimento anual necessário para uma casa noutros mercados era mais elevado. De acordo com o estudo, a renda de uma família deve ser de US$ 200 mil ou mais para poder pagar confortavelmente uma casa típica.

Os quatro primeiros estão na Califórnia: San Jose ($ 454.296), São Francisco ($ 339.864), Los Angeles ($ 279.250) e San Diego ($ 273.613). Seattle (US$ 213.984), a área metropolitana de Nova York (US$ 213.615) e Boston (US$ 205.253) completam a lista.

Fonte: Local 10.