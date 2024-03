Três residentes da mesma casa são detidos por abuso sexual infantil em Boca Raton (FL)

Três residentes do mesmo endereço em West Boca Raton, no sul da Flórida, foram presos na terça-feira, 5, por acusações de abuso sexual infantil. Um deles seria filha de brasileiros acusada de abusar dos próprios filhos, segundo informações repassadas ao Gazeta News por vizinhos da família.



Ryan Londono, Walquiria Cassini e Matthew Cassini moram no endereço 19531 Carolina Circle em Boca Raton e estão detidos na prisão do condado de Palm Beach sem fiança, informou o Boca News Now.



As prisões ocorreram na sequência de uma operação do FBI realizada na mesma rua na terça-feira, que provocou preocupação generalizada e especulações da comunidade sobre potenciais ligações entre os dois eventos.



De acordo com informações de conhecidos da família, as crianças abusadas seriam filhos de Walquiria Cassini, cujo marido teria denunciado à polícia.



O caso está sob investigação e por enquanto não foram revelados mais detalhes.



Os registros da prisão indicam as seguintes acusações:



WALQUIRIA CASSINI: Agressão sexual por pessoa com 18 anos ou mais (com) agressão a vítima menor de 12 anos; agressão sexual; Crimes contra a ordem pública — formação de quadrilha; e Crueldade para com a criança – usar ou permitir que a criança pratique sexo.



MATTHEW CASSINI: Agressão sexual por uma pessoa com 18 anos de idade ou mais contra uma vítima menor de 12 anos.



RYAN LONDONO: Agressão sexual cometida por uma pessoa com 18 anos de idade ou mais (com) agressão a uma vítima menor de 12 anos; Crimes contra a ordem pública — formação de quadrilha; e Crueldade para com a criança – usar ou permitir que a criança pratique sexo.

De acordo com o Portal de Informações sobre Bem-Estar Infantil, cerca de 90% das vítimas de abuso sexual infantil conhecem o seu agressor e cerca de 30% das crianças são abusadas por familiares.

A idade da vítima e a idade do agressor normalmente determinarão a severidade das penalidades que podem ser aplicadas ao réu. Neste caso, sendo a idade da vítima inferior a 12 anos e a idade do agressor for 18 anos ou mais, o crime é crime de prisão perpétua, punível com uma pena mínima de 25 anos de prisão mais liberdade condicional ou controle comunitário por o resto da vida natural da pessoa e pena máxima de prisão perpétua.