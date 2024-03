Tropas de soldados estaduais farão reforço policial na FL durante o Spring Break

O governador Ron DeSantis anunciou em Miami Beach o apoio que o estado fornecerá às cidades nas próximas semanas durante o Spring Break (férias de primavera).



140 soldados estaduais estarão patrulhando toda a Flórida para ajudar a manter e garantir um ambiente seguro e pacífico, disse o governador durante uma conferência de imprensa no sul da Flórida na terça-feira, 5.



Para evitar que a temporada seja de caos no sul do estado, ponto quente do Spring Break todo ano, 60 soldados estarão em Miami Beach e Fort Lauderdale Beach.



Além dos soldados, para deter a violência em Miami Beach, as autoridades aprovaram várias medidas que entraram em vigor na semana passada, com multas e toque de recolher na programação. Nos anos anteriores, houve tiroteios que provocaram debandadas e pânico pela imprudência de moradores e visitantes.



A Patrulha Rodoviária da Flórida e o Departamento de Aplicação da Lei da Flórida enviarão sua mão de obra e recursos táticos para vários destinos de férias de primavera, como Daytona Beach e Panama City Beach.

“Recebemos as ferramentas do governador para garantir que podemos fazer cumprir estas regras e leis em todo o nosso estado”, disse o Comissário do FDLE, Mark Glass.



“A Flórida é um estado muito acolhedor, acolhemos bem as pessoas para virem e se divertirem”, disse DeSantis. “O que não acolhemos bem é a atividade criminosa. O que não acolhemos bem é o caos, pessoas que querem causar estragos nas nossas comunidades. Não se engane, se você vem aqui para curtir a Flórida, aproveite para se divertir, tudo bem. Se você vier por esses outros motivos, se estiver cometendo crimes, causando estragos, você pagará o preço e nós o responsabilizaremos. Estamos prontos para apoiar ainda mais.”

In Florida, we welcome people to come and have a good time. What we don’t welcome is criminal activity and mayhem. Make no mistake: If you’re coming to Florida to commit crimes and cause havoc, you will pay the price and we will hold you accountable. pic.twitter.com/nc71bMgy6m