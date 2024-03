10 cidades da Flórida são listadas entre as "mais felizes dos EUA"

Dez cidades da Flórida foram classificadas pelo site de finanças pessoais WalletHub entre as cidades mais felizes da América, com cinco cidades entre as 75 primeiras.

A cidade com melhor classificação, Pembroke Pines, ficou em 48º lugar na lista, enquanto Cape Coral ficou em 51º, Fort Lauderdale ficou em 52º, Tampa ficou em 62º lugar no geral, Orlando ficou em 74º, São Petersburgo ficou em nº 80, Miami é a 84ª, Hialeah é a 94ª, Tallahassee é a 98ª e Jacksonville é a 106ª em 182 classificações.

A pontuação das cidades da Flórida em fatores-chave foi:

- Pembroke Pines ficou em 48º lugar em bem-estar emocional e físico; 160º para renda e emprego; e 26º para comunidade e meio ambiente.

- Cape Coral está em 70º lugar em bem-estar emocional e físico; 101º para renda e emprego; e 11º para comunidade e meio ambiente.

- Fort Lauderdale é o 59º em bem-estar emocional e físico; 74º para renda e emprego; e 68º para comunidade e meio ambiente.

- Tampa está em 69º lugar em bem-estar emocional e físico; 46º para renda e emprego; e 63º para comunidade e meio ambiente.

- Orlando está em 68º lugar em bem-estar emocional e físico; 39º para renda e emprego; e 117º para comunidade e meio ambiente.

- São Petersburgo ocupa o 78º lugar em bem-estar emocional e físico; 53º para renda e emprego; e 90º para comunidade e meio ambiente.

- Miami é a 73ª em bem-estar emocional e físico; 23º para renda e emprego; e 151º para comunidade e meio ambiente.

- Hialeah está em 79º lugar em bem-estar emocional e físico; 132º para renda e emprego; e 119º para comunidade e meio ambiente.

- Tallahassee está em 109º lugar em bem-estar emocional e físico; 48º para renda e emprego; e 98º para comunidade e meio ambiente.

- Jacksonville é o 115º em bem-estar emocional e físico; 135º para renda e emprego; e 51º para comunidade e meio ambiente.

