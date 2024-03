Quais os empregos mais bem pagos sem universidade?

Com o aumento do custo das mensalidades e taxas para frequentar uma faculdade pública (college) nos Estados Unidos, muitos estudantes do ensino médio estão buscando caminhos alternativos em vez de um diploma de quatro anos.

Com base em dados do Bureau of Labor Statistics dos EUA, há 10 ocupações bem remuneradas no estado que nem sempre exigem um diploma universitário e seu salário médio anual:

-Pilotos comerciais: $ 131.610

-Supervisores policiais e detetives: $ 97.290

-Supervisores de vendas não varejistas: $ 95.700

-Postmasters e superintendentes de correio: $ 92.130

-Inspetores de transporte: $ 85.510

-Instaladores e reparadores de elevadores e escadas rolantes: $ 84.610

-Capitães, imediatos e pilotos de embarcações de água: US$ 86.240

-Operadores de usinas de energia: US$ 76.600

-Reparadores elétricos e eletrônicos - $ 76.450

-Avaliador de propriedades - $ 74.660.