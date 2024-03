Dívida estudantil da Flórida é superior a US$ 100 bilhões, diz Departamento de Educação dos EUA

A dívida estudantil da Flórida é superior a US$ 100 bilhões, de acordo com o site Federal Student Aid do Departamento de Educação dos EUA. Isso coloca os estudantes da Flórida no terceiro maior montante de dívidas federais de empréstimos estudantis, atrás da Califórnia (US$ 146,7 bilhões) e do Texas (US$ 112,7 bilhões).

O empréstimo federal estudantil médio para mutuários da Flórida era de US$ 38.065, em setembro de 2023.

Com o aumento do custo das mensalidades e taxas para frequentar uma faculdade pública nos Estados Unidos, muitos estudantes do ensino médio estão buscando caminhos alternativos em vez de um diploma de quatro anos. O National Student Clearinghouse Research Center informou que há mais de 1 milhão de estudantes a menos matriculados na faculdade no ano passado.

Qual é a classificação educacional da Flórida em comparação com outros estados?

De acordo com o relatório do WalletHub em 2023, o Sunshine State ficou em 21º lugar entre 50 com titulares de diplomas. A pontuação refletiu a baixa percentagem de titulares de diplomas do estado e a 18ª pior disparidade racial no nível de escolaridade do país. A Flórida ficou em 11º lugar na qualidade de suas universidades. Fonte: USA Today.