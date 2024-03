Brasileiras diversificam o perfil da comunidade

Elas formam a "cara" da comunidade brasileira na Flórida e estão mais diversificadas. Atuando em diversas áreas, ocupam cargos e posições de liderança não somente dentro da comunidade, mas também fora dela. Cada uma carrega sua história de vida, mas com um ponto em comum: moldam o perfil da comunidade brasileira no estado.

De Belo Horizonte (MG), a mineira Renata Bozzetto, 42, é a atual vice- diretora da Florida Immigrant Coalition, a maior organização pró-imigrante do estado. Na Flórida desde 2004, ela conta que já trabalhou como faxineira, babá e governanta. Mas, à medida que avançava nos estudos, os trabalhos também foram mudando.

"Quando recebi o meu mestrado, comecei a atuar na área acadêmica e fui professora na Florida Atlantic University e posteriormente, enquanto completava meu Doutorado, fui assistente de professores na Flórida International University", declara.

Para Bozzeto, as mulheres brasileiras "têm uma importância tremenda como criadoras de elos na nossa comunidade - conectando pessoas e sonhos através da experiência cotidiana. Tenho o maior orgulho de ser Brasileira e de conhecer tantas mulheres de garra, literalmente 'fazendo a América' - seja ao limpar uma casa de família, ou ao desenvolver tecnologia de ponta na universidade, ou ao abrir portas através de muita criatividade e empreendedorismo, os exemplos que temos são muitos!".

Nascida no Rio de Janeiro, Naides Brum, 63 anos, veio para a Flórida em 1996, atrás de maior segurança e hoje atua como conselheira.

"Limpei casa, trabalhei em escola infantil, fui secretária de empresas, até que precisei de ajuda para criar os filhos aqui e vi a necessidade de ter 'counselors' brasileiros para ajudar as famílias. Fiz o curso e logo fui contratada pela House of Protection", destaca. "Estamos em um país que incentiva o crescimento e o aprendizado. Aprenda inglês, faça network, busque ajuda emocional e espiritual para seu crescimento! Não desista!", completa.

De Recife (PE), Diana, 40 anos, é formada em Psicologia. Veio em um passeio de férias há 14 anos e decidiu ficar. Desde então, casou, trabalha com limpeza de casas e espera um dia conseguir se legalizar.

"Quero parabenizar todas as mulheres que deixaram sua família no Brasil e estão aqui acreditando e confiando que Deus vai nos guardar e nos dará oportunidade de alcançarmos nossos objetivos nesse país", completa.

Também de Recife (PE), Mylla Monteiro decidiu em 2016 vir para estudar, mas acabou ficando de forma definitiva em Miami. Já trabalhou como garçonete, babysitter, recepcionista e motorista. Ela lembra que sobreviveu à pandemia de COVID-19 e vem lutando e sobrevivendo, como mesma diz, a um diagnóstico de câncer avançado.

De Goiânia (GO), Flaviane Carvalho, 48, veio morar na Flórida há 18 anos. Hoje administra o próprio restaurante em Orlando. Para Flaviane, que fivou conhecida ao salvar um menino dos abusos da família em Orlando, a comunidade representa a força da mulher brasileira. "A maioria de nós mudou pra cá somente com sonhos e muita garra, e, quando nos deparamos com a realidade da vida na América, arregaçamos a manga e lutamos para atingir nossos objetivos. Esta luta nos traz sofrimento, saudade, dúvidas, insegurança, mas também vitórias e superação", realça.

De Niterói (RJ), Ingrid Domingues McConville, 67 anos, mora há mais de 39 anos na Flórida. Advogada de imigração há 29 anos, trabalhou na área bancária internacional e abriu seu próprio escritório em 1995, o DM Visa Law.

51,1% dos residentes da Flórida são mulheres, aponta o censo

Com mais mulheres do que homens no estado, aproximadamente 51,1% dos residentes do estado são mulheres, segundo dados do censo, elas estão em diversas áreas e hoje ocupam cargos e posições de liderança não somente dentro da comunidade, mas também fora dela.

26% das mulheres da Flórida são hispânicas e latinas, de acordo com dados do censo relativos a julho de 2021. A Flórida concentra grande parte das mulheres brasileiras nos Estados Unidos.

Na Flórida, em 2021, 15,3% das mulheres tinham entre 15 e 19 anos, 32,4% tinham entre 20 e 29 anos, 35,4% tinham entre 30 e 39 anos e 16,9% tinham entre 40 e 44 anos, de acordo com dados do censo.

"Lembrem-se, a diversidade é nossa força, nossas experiências nossa sabedoria, e jamais esqueçam que todos seus sonhos são válidos. Não deixem fronteiras limitarem suas aspirações. Juntas, somos imparáveis. Feliz Dia Internacional da Mulher!", celebra Ingrid Domingues.

Cerca de 22% da população brasileira que vive nos Estados Unidos vive na Flórida, calcula a AG Immigration. Segundo o Itamaraty, mais de 300 mil brasileiros vivem na Flórida, sendo Miami a região metropolitana do país com a terceira maior população brasileira.

