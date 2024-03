Consulado do Brasil em Miami realizará atendimento itinerante em Broward

O Consulado-Geral do Brasil em Miami vai realizar atendimento especial em Margate, no condado de Broward, no dia 21 de março (quinta-feira), em sua primeira jornada itinerante do ano. O objetivo é oferecer alguns serviços consulares aos cidadãos que não podem ir até Miami em dia de semana.



O atendimento vai acontecer de 10am a 5pm, nas instalações da Igreja Católica St. Vincent (6350 NW 18th Street – Margate, FL – 33063).

O consulado lembra que o atendimento será feito exclusivamente mediante agendamento prévio, pessoal e intransferível, através do link https://ec-miami.itamaraty.gov.br. Os interessados devem verificar atentamente os requisitos e a documentação exigida para cada serviço e preencher o formulário on-line.

Os serviços que serão prestados na jornada itinerante são:



Atestado de Vida

Atestado de Vida + Procuração (aposentadoria e pensão INSS / outros órgãos)

Autenticação de cópias

Autorização de viagem para menor

CPF

Declaração sobre regime de bens de casamento

Militar – alistamento

Militar – dispensa de incorporação

Militar – segunda via de documento

Passaporte para maiores de 18 anos

Passaporte para menores de 18 anos – até 4 anos de idade incompletos

Passaporte para menores de 18 anos – de 4 a 18 anos de idade incompletos

Procuração Pública ou Substabelecimento

Procuração. Aposentadoria e Pensão. INSS e demais órgãos

Reconhecimento de Firma

Registro de Casamento (com Declaração sobre regime de bens de casamento)

Registro de Nascimento + Primeiro Passaporte

Registro de Nascimento para registrar menores de 12 anos

Registro de Óbito

Em caso de eventuais dúvidas, entre em contato pelo [email protected] e [email protected] (todos os serviços, menos passaportes).

Em caso de dúvidas sobre os agendamentos ou outro serviço, envie um e-mail para [email protected]

