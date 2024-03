Horário de verão começa neste domingo, 10 de março, na Flórida e outros estados

No domingo, 10 de março, começa o horário de verão na Flórida e em outros estados americanos. Às 2h da manhã de domingo, o relógio deve ser adiantado em 1 hora. O horário de verão segue até novembro.



Com a chegada da primavera e a temperatura ficando mais quente, a mudança de horário leva a manhãs mais escuras e a uma hora extra de sol à noite. Algumas áreas dos EUA já apresentam horários de pôr do sol mais tardios. Na Costa Leste, partes de estados como Maine, New Hampshire, Vermont, Nova York e Connecticut já registram o pôr do sol depois das 17h30. ET, de acordo com TimeandDate.com.



Nem todos os estados e territórios dos EUA participam do horário de verão. O Havaí e o Arizona (com exceção da Navajo Nation) não possuem o horário de verão, nem os territórios da Samoa Americana, Guam, Ilhas Marianas do Norte, Porto Rico e Ilhas Virgens dos EUA.



Horário de verão permanente



Desde 2015, pelo menos 45 estados – incluindo a Flórida – consideraram ou aprovaram legislação para tornar permanente o horário de verão ou o horário padrão, de acordo com o Serviço de Pesquisa do Congresso.



A Flórida, desde 2018, está entre os 11 estados que promulgaram legislação permanente sobre horário de verão. Os outros estados são Delaware, Idaho, Louisiana, Maine, Oregon, Carolina do Sul, Utah, Tennessee, Washington e Wyoming.



No entanto, os estados não têm autoridade para realmente impedir que os relógios avancem ou atrasem. Essa autoridade cabe ao Congresso.



O senador Marco Rubio, R-FL, e o deputado Vern Buchanan, do 16º distrito da Flórida, tentaram várias vezes tornar o horário de verão permanente com a Sunshine Protection Act (Lei de Proteção ao Sol).

Embora o Senado tenha aprovado o projeto, ele ficou paralisado antes da votação na Câmara e nunca foi sancionado pelo presidente Biden.



A Lei estenderia permanentemente o horário de verão de oito meses do ano para 12 meses completos.

Pesquisas mostram que a maioria dos americanos quer parar de mudar o horário. Numa sondagem realizada pela Economist/YouGov em 2023, 62% dos americanos disseram que gostariam de parar de mudar os seus relógios.



O horário de verão terminará às 2h de domingo, 3 de novembro.

Fonte: Tallahassee Democrat.