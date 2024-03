Avião bimotor que saiu de Fort Lauderdale (FL) cai na Virgínia; ocupantes morreram

Um pequeno avião que saiu de Fort Lauderdale (FL) no domingo, 10, caiu numa floresta na Virgínia e pegou fogo com o impacto, matando todas as cinco pessoas a bordo, segundo as autoridades.



De acordo com a Administração Federal de Aviação, um pequeno jato particular, um bimotor IAI Astra 1125, caiu perto do Aeroporto Ingalls Field, no condado de Bath, Virgínia, especificamente em Hot Springs, por volta das 3pm de domingo.



“Neste momento, parece que havia quatro adultos e um jovem a bordo da aeronave. Todos os cinco, incluindo o piloto, morreram no local”, disse a porta-voz da Polícia do Estado da Virgínia, Corinne Geller, em comunicado ao USA TODAY.



O Local 10 News obteve áudio entre despachantes nesta segunda-feira, 11, indicando que a Administração Federal de Aviação afirmou que o avião havia partido de Fort Lauderdale.

O bimotor IAI Astra 1125 caiu em meio a árvores ao longo de uma estrada do aeroporto em Hot Springs, uma comunidade à sombra das montanhas Allegheny, matando o piloto e outros três adultos junto com uma criança, disse a Polícia Estadual da Virgínia em um comunicado.



A polícia estadual está trabalhando com a FAA e o National Transportation Safety Board para tentar identificar os detalhes do voo e os ocupantes.



Um comunicado da FAA não forneceu informações preliminares sobre as circunstâncias do acidente e disse que a agência e o NTSB irão investigar. Hot Springs está localizada a cerca de 265 quilômetros a oeste da capital da Virgínia, Richmond.



Outros acidentes recentes de pequenos aviões nos EUA



Cinco pessoas morreram depois que um avião monomotor caiu perto de um aeroporto em Nashville, Tennessee, na semana passada, disseram autoridades.

A aeronave caiu ao longo da Interestadual 40 por volta das 19h45. hora local na segunda-feira passada, depois que o piloto do avião relatou falha no motor e solicitou um pouso de emergência, disse o porta-voz da polícia de Metro Nashville, Don Aaron, de acordo com o Tennessean, parte da rede USA TODAY.