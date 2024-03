Flórida é a 4ª maior economia dos EUA e a 14ª global

A Flórida tem a 4ª maior economia dos EUA e ocupa a 14ª posição globalmente, com um produto interno bruto (PIB) de mais de US$ 1,1 trilhão em 2023. As informações são do Yahoo Finance.



A economia do estado mostrou uma taxa de crescimento constante de 1,8% nos últimos 5 anos. No terceiro trimestre de 2023, o PIB cresceu 6,1%, superior ao crescimento de 2,3% do segundo trimestre.



Olhando para a previsão de crescimento para 2024, prevê-se que a economia da Flórida se expanda 3,0%, o que é superior ao crescimento esperado da economia nacional de 1,4%.



Além disso, espera-se que o setor habitacional cresça em 2024, após uma queda nas vendas e na construção em 2023. Espera-se que a construção unifamiliar lidere, acrescentando cerca de 150.000 unidades à oferta habitacional da Flórida, enquanto a construção multifamiliar deverá contribuir com cerca de 55.000 unidades para o mercado.



Taxa de desemprego



Atualmente, a Flórida tem uma taxa de desemprego de 3% e as projeções para 2024 sugerem a adição de 100 mil a 150 mil novos empregos. A tendência de crescimento mais lento do emprego observada nos últimos meses de 2023 deverá continuar no próximo ano.



Estima-se que o crescimento geral do emprego em 2024 fique na faixa de 1,0% a 1,5%. Certos setores, como os serviços profissionais às empresas, as atividades financeiras e a informação, poderão registar um abrandamento do crescimento ou mesmo declínios, enquanto o setor dos serviços de educação e saúde deverá registar um aumento nas oportunidades de emprego.



Embora a Flórida esteja registrando um declínio populacional em quase metade das suas cidades, ainda é o terceiro estado mais populoso dos EUA e o quinto estado com crescimento mais rápido no país.



Na última década, a população da Flórida cresceu 18%, passando de 18,8 milhões em 2010 para 22,2 milhões em 2022. Entre as cidades que mais crescem na Flórida, West Lake City lidera com uma taxa de crescimento de 306%, passando de 1.048 residentes em 2020 para 4.255 em 2022. A cidade de Davenport segue com uma taxa de crescimento de 39,5%, testemunhando um aumento na população de 9.665 em 2020 para 13.485 em 2022.