Cantora latina alega ter "cidadania soberana" na FL e vai presa por falsa placa diplomática

Uma parada de rotina de policiais do Departamento de Polícia de Sunny Isles Beach levou à prisão de uma cantora latina que dirigia com placa diplomática falsa. Um vídeo do momento da abordagem policial viralizou e levantou questões sobre a conduta da mulher e dos policiais.



Cecilia Mercado, 32 anos, foi inicialmente parada por policiais na terça-feira, 12, por ignorar uma placa de “Vire à direita apenas” em uma área de tráfego intenso conhecida por acidentes frequentes. No entanto, durante a abordagem, ela alegou ter “cidadania soberana” e se recusou a atender ao pedido dos policiais de seus documentos de identificação e seguro.



A cantora chegou a fechar a janela do carro enquanto os policiais pediam os documentos, disse a polícia. Isso fez com que um dos policiais a retirasse à força do veículo e a algemasse. O vídeo que viralizou na internet mostra esse momento, mas não o que houve antes, defende a polícia.



“Ela não é cidadã dos Estados Unidos. Vocês não têm jurisdição”, disse um homem que estava no banco do carona aos policiais. “Você será demitido do emprego e ela receberá US$ 250 mil por vencer no tribunal. Vejo você no tribunal."



As imagens da prisão mostraram Mercado caindo no chão enquanto os policiais continuavam a puxá-la para fora do carro. Ela parecia visivelmente chocada.



Em resposta à repercussão do vídeo, a polícia de Sunny Isles Beach emitiu um comunicado na noite de terça-feira, afirmando que o vídeo não capturou todo o incidente. Segundo a declaração, Mercardo foi parada por infrações de trânsito e se recusou a cumprir as ordens dos policiais, alegando “imunidade”. Mais tarde, descobriu-se que a placa diplomática em seu carro era falsa, resultando em sua prisão.



“Tudo o que você precisava fazer era obedecer”, disse um policial durante a abordagem. Mercado respondeu que lhes deu o passaporte, mas um policial afirmou que não era carteira de motorista.

Ela foi levada ao Turner Guilford Knight Correctonal Center e enfrenta acusações criminais relacionadas à falsificação de placa, com fiança fixada em US$ 2.500. Ela pagou fiança e foi liberada nesta quarta-feira, 13.

“O Departamento de Polícia da cidade de Sunny Isles Beach continua empenhado em tornar as nossas ruas seguras para condutores e pedestres”, afirmou o departamento num comunicado.



Fonte: WSVN.