Flórida lidera o país em afogamentos de crianças e quer aulas gratuitas de natação

Em janeiro, uma menina de 5 anos de Bradenton, região central da Flórida, morreu por afogamento acidental. No dia 6 de março, um adolescente de 17 anos do Canadá foi levado pela correnteza e se afogou no Golfo do México, costa oeste da Flórida.



Infelizmente, casos de afogamentos não são incomuns na Flórida. O estado tem mais de um milhão e meio de piscinas e 1.325 quilômetros de praia – e é o líder nacional em mortes por afogamento de crianças.



De 2018 a 2020, a Flórida teve a maior taxa de mortes por afogamento não intencional em crianças de 1 a 4 anos, a maior taxa de mortes por afogamento não intencional entre crianças de 0 a 9 anos e, em 2020, viu a terceira maior taxa de mortes por afogamento não intencional em crianças de 0 a 9 anos. 17 no país, de acordo com o Departamento de Saúde da Flórida (FDOH) e dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Pelo menos 97 crianças morreram por afogamento em 2023, de acordo com o Departamento de Crianças e Famílias da Flórida.



Muitos permanecem vivos, mas com consequências graves, incluindo danos cerebrais e deficiências de longo prazo, afirmou o CDC. Quase 40% das vítimas de afogamento que chegam ao pronto-socorro necessitam de hospitalização ou transferência para cuidados adicionais.



“Tragicamente, o afogamento continua a ser a principal causa de morte não intencional de crianças entre 1 e 4 anos de idade em nosso estado”, disse o Cirurgião Geral da Flórida, Dr. Joseph Ladapo, em junho passado. “O Departamento de Saúde da Flórida incentiva todos a tomarem medidas para mergulhar com segurança ao desfrutar da praia, piscina e outras atrações aquáticas”.



Em tramitação no Congresso Estadual, os legisladores da Flórida esperam conter as fatalidades com projetos de lei que oferecem aulas de natação gratuitas para famílias de baixa renda com crianças de até 4 anos.



O que é o SB 544, Programa de Voucher para Aulas de Natação?



Introduzido pelo senador Travis Huston, R-Palm Coast, e co-apresentado pela senadora Lori Berman, D-Boynton Beach, e pela senadora Lauren Book, D-Davie, o projeto de lei SB 544 exigiria que o Departamento de Saúde da Flórida criasse um programa para estabelecer um rede de instrutores de natação em cada condado e oferece vouchers de aulas de natação gratuitas para famílias de baixa renda.



Até agora, o projeto passou pelas comissões com aprovação unânime em todas as ocasiões e segue no calendário legislativo.



Um projeto de lei complementar da Câmara, HB 581, da deputada Demi Busatta Cabrera, D-Cape Coral e co-apresentado pela deputada Alina Garcia, republicana de Miami e pela deputada Vicki L. Lopez, republicana de Miami, está atualmente no Health & Comitê de Serviços Humanos.



Fonte: The Daytona Beach News Journal.