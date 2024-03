Spring Break: Miami Beach impõe toque de recolher durante o fim de semana

A cidade de Miami Beach impôs um toque de recolher neste fim de semana, da noite desta sexta-feira até segunda-feira de manhã. As preocupações envolvem a segurança pública com as multidões que invadem o sul da Flórida durante o Spring Break.



O toque de recolher durará a partir das 23h59 desta sexta até segunda, às 6h, nas áreas da 23rd Street e Dade Boulevard ao norte, Government Cut ao sul, Biscayne Bay a oeste e Atlantic Ocean a leste, exigindo que as empresas fechem com antecedência para garantir o cumprimento. As empresas poderão continuar as operações a partir das 23h59 às 6h apenas para serviços de entrega.



Será proibida a venda ou distribuição de bebidas alcoólicas para consumo fora do estabelecimento comercial na zona do toque de recolher obrigatório após as 18 horas cada dia.



Agentes de segurança pública patrulharão a área para fazer cumprir o toque de recolher.



Além disso, uma Zona de Eventos Especiais, a partir das 20h desta sexta-feira até as 7h de segunda-feira, foi designado da 17th Street até South Pointe Park, incluindo Ocean Drive, Collins Avenue, Washington Avenue e ruas adjacentes. Dentro desta zona, as multas por infrações de trânsito não criminais podem ser duplicadas e os veículos podem ser apreendidos por infrações.



Todos os residentes da cidade que necessitem de acesso de ou para suas casas, hóspedes que necessitem de acesso de ou para seus hotéis e funcionários de estabelecimentos comerciais que necessitem de acesso, incluindo entregas comerciais, são permitidos.



A Comissão Municipal aprovou uma resolução no ano passado endossando o toque de recolher, com o objetivo de mitigar os distúrbios e a violência normalmente vistos durante os fins de semana das férias de primavera.

“Não tomamos esta decisão levianamente, mas não deveria ser uma surpresa”, disse Hudak. “Temos sido muito claros sobre a nossa intenção de proteger o público do caos perigoso que acompanhou as multidões das férias de primavera nos últimos anos.”



As empresas foram previamente avisadas para esperar toque de recolher durante este período.



Fonte: Canal WSVN.