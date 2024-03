Qual é a praia mais perigosa da Flórida para ataques de tubarão? New Smyrna Beach, no condado de Volusia, eleita a “capital mundial das mordidas de tubarão”, é sem dúvida a praia mais perigosa da Flórida para esse tipo de risco.



A Flórida teve 16 mordidas não provocadas de tubarão relatadas em 2023, de acordo com um estudo divulgado pelo Programa da Flórida para Pesquisa de Tubarões. Isso é o máximo de qualquer estado e o dobro do próximo mais próximo (Havaí, com 8). Metade dessas 16 mordidas ocorreram no condado de Volusia e cinco em New Smyrna Beach, ao sul de Daytona Beach.



O condado de Volusia, no total, relatou 351 mordidas de tubarão não provocadas desde 1882, de acordo com o Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões do programa, duas vezes o condado mais próximo de Brevard, com 158.

Por que? Muita gente, muitos banhistas, muita pesca (o que significa muita isca), muitos surfistas. A área de Ponce Inlet/New Smyrna Beach é popular entre os surfistas e agita a água e diminui a visibilidade.



Os habitantes locais estão plenamente conscientes disso, é claro. Você pode comprar camisetas Shark Bite Capital, por um tempo houve uma atração Shark Park (agora fechada), e em 2022 estátuas decorativas de tubarão projetadas por artistas locais e estudantes do ensino médio foram instaladas pela cidade.



Como evitar perigos ou ataques de tubarão na Flórida:

- Nadando em grupo, os tubarões têm maior probabilidade de atacar uma única pessoa.

- Nade apenas perto de salva-vidas.

- Não entre ao amanhecer ou ao anoitecer, quando os tubarões estão mais ativos.

- Evite joias brilhantes, que podem lembrar escamas de peixe.

- Não entre na água se estiver sangrando.

- Tenha cuidado perto de bancos de areia e perto de declives íngremes, pois esses são os locais favoritos dos tubarões.

- Tenha cuidado extra quando as águas estiverem turvas.

- Evite respingos excessivos, que podem chamar a atenção do tubarão.

- Não nade onde os pescadores estão pescando ou onde há muitos peixes-isca nadando.

- Saia da água se avistar tubarões.