Disney World, Universal Orlando e SeaWorld anunciam descontos para o verão

O verão é a época mais popular para visitar os parques temáticos da região central da Flórida e já há promoção de ingressos para a temporada de 2024.

Este ano, aqueles que enfrentarem o calor poderão ser recompensados com ofertas de ingressos em destinos como Walt Disney World, Universal Orlando Resort e LEGOLAND Florida, todos a partir de menos de US$ 100 por dia. Os ingressos para o SeaWorld Orlando custam até US$ 60 em datas selecionadas.







Os ingressos para a Disney World variam de acordo com a data e o parque. Para um dia de entrada em um parque para visitantes a partir de 10 anos, os preços iniciais atualmente variam de US$ 109 no Animal Kingdom da Disney a US$ 124 no Magic Kingdom.



No entanto, o resort oferece duas ofertas de ingressos para a primavera e o verão.



O ingresso mágico de 4 dias e 4 parques custa US$ 396, o que equivale a US$ 99 por dia. Inclui um dia em cada um dos quatro parques temáticos da Disney World, sem pular ou repetir parques. As visitas devem começar entre 2 de abril e 22 de setembro e terminar em até sete dias a partir da data de início.



O ingresso mágico de 3 dias e 3 parques custa US$ 267, o que equivale a US$ 89 por dia. Inclui um dia cada no EPCOT, no Disney’s Hollywood Studios e no Disney’s Animal Kingdom, sem pular ou repetir parques. A entrada no Magic Kingdom não está incluída. As visitas devem começar entre 2 de abril e 24 de setembro e terminar dentro de cinco dias da data de início.







A entrada de um dia para um parque no Universal Studios Florida ou no Universal Islands of Adventure custa a partir de US$ 119 para visitante a partir de 10 anos.



No entanto, o Universal Orlando Resort está oferecendo um ingresso promocional de 4 dias para 2-Park Play a partir de US$ 306,99, o que equivale a pouco menos de US$ 77 por dia. Os hóspedes podem visitar ambos os parques todos os dias. As visitas não precisam ser consecutivas, mas devem ocorrer dentro de sete dias a partir da data de início. A oferta está disponível até meados de dezembro no site do resort.







Os ingressos sem desconto para o SeaWorld Orlando custam US$ 139,99, de acordo com o site do parque, que oferece diversas promoções ao longo do ano. A maior oferta do ano está disponível até 24 de março. É um ingresso de US$ 60 em homenagem ao 60º aniversário do SeaWorld, que é 21 de março.

SeaWorld Orlando, San Antonio e San Diego estão oferecendo ingressos com preços especiais para datas selecionadas ao longo do ano para visitantes maiores de 2 anos.







A entrada é gratuita para visitantes menores de 2 anos na LEGOLAND Florida. Depois disso, os ingressos de um dia para os parques temáticos custam a partir de US$ 74 online ou US$ 119 no portão da frente, de acordo com o site do resort.



A entrada no parque aquático vizinho LEGOLAND ou no parque temático Peppa Pig tem custo extra. Há também uma taxa de conveniência para compras online.

Os viajantes com flexibilidade para visitar até 14 de junho podem obter ingressos infantis com preços especiais de US$ 29 na compra de um ingresso multiparque com preço integral a partir de US$ 94. Até quatro ingressos infantis, para crianças de 2 a 12 anos, podem ser adquiridos em uma única transação.



Os viajantes devem observar que a LEGOLAND Florida está localizada em Winter Haven, a cerca de 80 quilômetros de Orlando.







Seu site lista ingressos sem desconto por US$ 139,99, empatando o preço com o parque irmão SeaWorld Orlando. Sua atual promoção de férias de primavera reduz o preço inicial para US$ 99,99 para hóspedes a partir de 3 anos. A venda vai até 24 de março. Invariavelmente, outra oferta estará disponível após esta expirar.



O Busch Gardens Tampa Bay está localizado a mais de 80 milhas de Orlando, mas o parque opera um serviço de transporte gratuito de e para Orlando, para visitantes com ingressos.



Fonte: USA Today.