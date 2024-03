Flórida planeja investir US$ 1,5 bilhão em programas de saúde

Durante a próxima década, a Flórida planeja gastar 1,5 mil milhões de dólares em programas de saúde que estão em projetos de lei aprovados pelos legisladores e aguardam sanção do governador Ron DeSantis.

A presidente do Senado, Kathleen Passidomo, liderou o pacote de projetos de lei "Viva Saudável" (SB 7016, SB 7018, SB 330 e SB 1758) com o objetivo de reter e atrair profissionais de saúde para o estado, aumentar a inovação na indústria, estabelecer hospitais universitários de saúde comportamental e fornecendo alguns serviços para moradores da Flórida com deficiência.

Embora os legisladores tenham negociado quanto custaria a iniciativa, ela recebeu apoio quase unânime de ambas as câmaras. DeSantis tem até 27 de março para deliberar sobre as contas. Os projetos são:

SB 7016: Cuidados de Saúde

O dinheiro distribuído através do SB 7016, o projeto de lei que sustenta a maior parte dos recursos, seria gasto de diversas maneiras, desde o aumento do número de residências para que os graduados em medicina possam concluir seu treinamento no estado (que custaria US$ 50 milhões) até a expansão do programa de telessaúde para maternidade de minorias (que custaria mais de US$ 23 milhões).

SB 330: Hospitais Escolares de Saúde Comportamental

A Flórida precisa de 587 psiquiatras para atender à demanda por serviços de saúde mental no estado, de acordo com a Administração de Recursos e Serviços de Saúde dos EUA. O SB 330 aborda a escassez estabelecendo uma designação de hospital universitário de saúde comportamental para instalações para treinar prestadores de serviços de saúde mental, como psiquiatras, psicólogos, enfermeiros psiquiátricos, assistentes sociais e conselheiros familiares.