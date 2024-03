Por que a construção do American Dream Mall - o maior shopping dos EUA em Miami - está adiada?

As obras do que seria o maior shopping dos Estados Unidos em Miami ainda não foram iniciadas. O projeto de construção do American Dream Mall, aprovado em 2018 e prometido para abertura em 2025, segue sendo adiado e sem previsão.



O American Dream Miami seria um shopping grande o suficiente para ter uma pista de esqui artificial e um lago submarino. Ele seria construído em um local de 175 acres próximo à Interestadual 75 com a promessa de ser aberto e empregar 5.000 pessoas até 2025. Mas o desenvolvedor Triple Five, proprietário do Mall of America de Minnesota, não o fez, não avançou com as licenças finais de construção, apesar de ter obtido a aprovação do condado para seus planos em 2018.



Agora, os desenvolvedores do megaprojeto estão pedindo ao condado de Miami-Dade que suspenda a proibição existente de subsídios governamentais para o empreendimento. A Triple Five alega que uma restrição à aprovação original pela Comissão do Condado está causando problemas. Uma restrição de 2018 foi imposta pelos shoppings existentes na área, que proíbe o uso de dólares do condado para subsidiar o projeto.



“Todos precisam ser tratados da mesma forma”, disse o comissário Juan Carlos Bermudez, que está patrocinando uma legislação para cancelar as restrições. “Não se trata tanto do shopping deles, mas de que precisamos avançar na construção de estradas.”



Na semana passada, Bermudez adiou uma audiência do comitê sobre o levantamento da proibição, adiando a votação do comitê do Conselho de Políticas da comissão para uma reunião futura.

O acordo original exige que a Triple Five pague pelos sistemas rodoviários que ligam a propriedade do empreendimento às principais rodovias e vias públicas.



O pacote de construção foi aprovado facilmente em 2018, com apenas uma comissária votando não: Daniella Levine Cava, agora prefeita do condado. A Triple Five agora conta com a administração Levine Cava para as aprovações regulatórias necessárias para a construção do complexo de seis milhões de pés quadrados. Em 2018, os custos de construção foram estimados em US$ 4 bilhões.