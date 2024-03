Ultra Music Festival retorna a Miami com David Guetta e outros grandes nomes da música eletrônica

A Miami Music Week (MMW) retorna com um dos eventos de música eletrônica mais populares do mundo - o Ultra Music Festival.



O Miami Ultra Music Festival retorna ao sul da Flórida, com as autoridades policiais em alerta máximo para manter a segurança do público. O Ultra receberá 165 mil fãs representando 90 países, ao longo de três dias, segundo o site do MMW.

Chegou aquela época do ano quando o festival musical considerado o maior do mundo chega a Miami pela sua 24ª edição. “Este é um evento mundial”, disse o prefeito de Miami, Francis Suarez.

As atrações principais do Ultra deste ano incluem artistas em ascensão ao vivo, como ARTBAT e Elderbrook, além de nomes de longa data como Calvin Harris, David Guetta e Afrojack. Veja a programação completa aqui.



Muitos empresários também lucram com o festival, vendendo muito mais do que nos dias normais. “Para um festival, já existe há quase um quarto de século e produziu mais de um bilhão de dólares em atividade econômica”, disse Suarez.

Drogas



Os organizadores do Ultra disseram que o uso de drogas ilícitas tem sido um problema no festival nos últimos anos. Em 2023, 19 prisões foram relacionadas ao narcotráfico, mas a polícia disse estar atenta.

“A Ultra e a segurança privada têm uma grande equipe onde revistamos todos que chegam para ter certeza de que não há armas ou itens ilegais entrando”, disse o chefe de polícia de Miami, Manny Morales. “Nós os revistamos do lado de fora, temos policiais disfarçados lá dentro.”



Trânsito



A partir desta quinta-feira à noite, haverá fechamento de estradas na Biscayne Boulevard.



As mudanças incluem:



- O tráfego no sentido norte será redirecionado para as pistas no sentido sul na SE 1st Street e retornará ao fluxo normal de tráfego na NE 4th Street.



- O tráfego no sentido sul será redirecionado no sentido oeste na NE 6th Street e desviado para NE 2nd Avenue e/ou North Miami Avenue.



- Não haverá tráfego no sentido sul na Biscayne Boulevard a partir da NE 6th Street.



Na sexta e no sábado, o Metromover e o Metrorail começarão às 5h e funcionarão até as 2h da manhã seguinte.



Fonte: canal WSVN.