Alerta de inundação é emitido para condados do sul da Flórida

Um alerta de enchentes e um aviso de vento foram emitidos na manhã desta sexta-feira, 22, para partes do sul da Flórida, incluindo os condados de Miami-Dade, Broward, Monroe continental e Palm Beach.



De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, é possível chover de 7 a 15 centímetros até o final da noite de sábado.

O escoamento excessivo pode resultar na inundação de rios, riachos, riachos e outros locais baixos e propensos a inundações, informou o Serviço Meteorológico Nacional.

De acordo com o meteorologista Brandon Julie Durda, do Local 10 News, a primeira rodada de tempestades chegou nesta sexta-feira em Florida Keys e nos condados de Broward e Miami-Dade, depois várias rodadas até a tarde de sábado, com intervalos secos entre elas.

Prevê-se chuvas consideráveis na maior parte do sul da Flórida e os totais dependerão da evolução exata e do rumo do sistema de baixa pressão.

Há um risco marginal de clima severo em Miami-Dade, Monroe e partes de Broward e Collier, além de um pequeno risco no extremo sul dos condados de Miami-Dade e Monroe.

Rajadas de vento fortes, granizo e até mesmo um tornado isolado serão possíveis nesta sexta-feira.

Durda disse que ventos fortes ocorrerão com este sistema, com ventos sustentados de 20-30 mph e rajadas de até 40 mph possíveis.

Rajadas mais fortes serão possíveis com trovoadas até nível severo (60 mph).

Um Gale Watch foi emitido para as águas do Atlântico na noite de sexta-feira, e o aviso de vento e o alerta de inundação anteriores permanecem em vigor.

Um alerta de enchentes também está em vigor nas partes costeiras e interiores do condado de Collier.

Espera-se que o domingo seja mais seco e com menor umidade, de acordo com o NWS.

#OurCounty is under a flood watch until Saturday evening. Make a plan for your household, including pets, so that you and your family know what to do, where to go & what you will need to protect yourselves from flooding.



For additional flood safety tips: https://t.co/yXUqk4JHkn pic.twitter.com/LFJlXbkghZ