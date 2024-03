Consulado do Brasil em Miami fará atendimento itinerante em Deerfield Beach

O Consulado-Geral do Brasil em Miami realizará, no dia 12 de abril, sexta-feira, sua primeira Jornada Itinerante em Deerfield Beach. Os atendimentos ocorrerão das 10am às 5pm na Igreja Com Fé, localizada no endereço 297 SW 10th Street, Deerfield Beach, FL.

Os atendimento serão realizados mediante agendamento prévio. Os serviços já podem ser solicitados em: ec-miami.itamaraty.gov.br, escolhendo os serviços marcados como “Jornada em Deerfield Beach em 12 de abril”.

O agendamento é pessoal e intransferível. O Consulado-Geral do Brasil em Miami disponibiliza os e-mails [email protected] e [email protected] (todos os serviços menos passaportes) para ajudar os cidadãos com dúvidas. Em caso de questões sobre os agendamentos em si e sobre a utilização do e-Consular, envie e-mail para [email protected].

Durante a Jornada Itinerante em Deerfield Beach serão oferecidos os seguintes serviços:

Atestado de Vida , vida + Procuração (aposentadoria e pensão INSS / outros órgãos)

Autenticação de cópias

Autorização de viagem para menor

CPF

Declaração sobre regime de bens de casamento

Militar – alistamento , dispensa de incorporação ,- segunda via de documento

Passaporte

Procuração Pública ou Substabelecimento

Procuração. Aposentadoria e Pensão. INSS e demais órgãos

Reconhecimento de Firma

Registro de Casamento, de Nascimento + Primeiro Passaporte

Registro de Nascimento para registrandos menores de 12 anos

Registro de Óbito