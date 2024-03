Departamentos de polícia do sul da Flórida enfrentam baixa em contratações

Os departamentos de polícia do sul da Flórida estão lutando para recrutar e reter policiais. A escassez faz parte de um problema nacional que chamou a atenção até do Departamento de Justiça dos EUA.



“Há muitas coisas que os policiais precisam enfrentar e que não enfrentavam anos atrás”, disse o chefe da polícia de Miramar, Delrish Moss, que lançou uma grande campanha para recrutar mais oficiais à medida que sua cidade cresce.

“Tem sido muito difícil”, disse ele. “Há mais departamentos de polícia online, então há mais empregos. Você tem outras profissões que surgiram online. Você também tem a narrativa nacional sobre a polícia que também afasta as pessoas da profissão.”

O Departamento de Polícia de Fort Lauderdale até trabalhou para recrutar policiais durante as férias de primavera na praia este ano. O Gabinete do Xerife de Broward publica regularmente vídeos de recrutamento online.



No final das contas, a competição é acirrada, de acordo com muitos dirigentes, e os departamentos devem evoluir.

“A moral está no nível mais baixo de todos os tempos”, disse o presidente da Ordem Fraternal da Polícia de Coral Gables, Chris Challenger. A polícia de Coral Gables está negociando e afirma que está perdendo muitos policiais.

Agências como Miami Springs, BSO e Miami-Dade perderam policiais da cidade para outros lugares com incentivos mais competitivos e atraentes, de acordo com Challenger. Ele postou um vídeo nas redes sociais mostrando muitos carros de patrulha lotando o estacionamento do departamento, enquanto os policiais continuam deixando o emprego ou se aposentando completamente.

“A cidade deveria estar crescendo. Os edifícios e a população estão a crescer, mas o departamento de polícia está a diminuir”, disse Challenger. “Atualmente temos 37 falta. Perdemos 14 policiais desde 1º de janeiro deste ano. É uma tensão.

As autoridades municipais de Coral Gables divulgaram a seguinte declaração em resposta à posição da FOP:

“A segurança é a principal prioridade desta administração. A cidade de Coral Gables está atualmente em negociações contratuais com a Ordem Fraternal da Polícia (FOP). A cidade ofereceu um contrato muito competitivo. Devido a estas negociações, creio que seria inapropriado comentar estas alegações infundadas. No entanto, posso garantir aos nossos residentes, empresas e visitantes que o pessoal da patrulha permanece sempre no mesmo nível. Embora estejamos vivenciando vagas como outras agências policiais da região, temos uma estratégia de recrutamento agressiva e estamos orgulhosos de ter novos policiais em processo de contratação e treinamento que ingressarão no departamento em um futuro próximo. Esperamos chegar em breve a um acordo com a FOP. "

O Departamento de Polícia da cidade de Miami também enfrenta sua própria escassez, trabalhando para preencher muitos cargos. O subchefe de polícia da cidade divulgou as seguintes informações:

Atualmente temos 94 vagas juramentadas. Encontrar candidatos qualificados sempre foi um desafio, mas parece-me que outras agências de aplicação da lei em todo o país tiveram mais dificuldades do que nós.

Para contextualizar, a nossa atual lista de recrutamento de agentes policiais consistia em 809 candidatos. Para alcançar 809 candidatos, o nosso período de candidatura online permaneceu aberto durante 2 semanas. Há sete ou oito anos, teríamos recebido essas 809 candidaturas num único dia.

Então, algum interesse na profissão policial desapareceu? Sim, mas não ao ponto de não conseguirmos encontrar candidatos qualificados.

Estamos competindo com empregadores que oferecem regimes de trabalho mais flexíveis (como trabalho híbrido e remoto) e com outras agências de aplicação da lei que competem pelos mesmos candidatos.

Desde então, a nossa lista de 809 candidatos foi reduzida para 150 candidatos que ainda estão em processamento. É difícil dizer quantos desses 150 acabarão por ser contratados porque alteramos recentemente vários passos no nosso processo de contratação, pelo que partes deste esforço de recrutamento são experimentais. Estou confiante, porém, de que esses 150 produzirão pelo menos uma turma de 25 na academia de polícia.



Para empregos disponíveis, consulte os respectivos sites dos departamentos de polícia, incluindo Miramar, Fort Lauderdale, BSO, Coral Gables e Miami-Dade.



Fonte: Local 10.

Make a difference in our community!

Tomorrow, March 18th, is the last day to apply for the position of police officer. Visit https://t.co/a8TDQqtD8x to apply.

Answer the call, join our family. #WearTheSilverBadge pic.twitter.com/noNMndEV20 — Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) March 17, 2024