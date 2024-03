Flórida continua a superar as tendências econômicas nacionais

A Flórida tem registrado um crescimento econômico consistente em comparação com o país como um todo, de acordo com dados do departamento de comércio do estado. O Governador Ron DeSantis credita o crescimento econômico do Sunshine State à forte infra-estrutura e ao desenvolvimento da comunidade local.



Dados de outubro de 2023 compilados pelo Florida Commerce mostram que o estado ultrapassou o país no crescimento da força de trabalho por mais de dois anos, e sua taxa de desemprego (2,8%) esteve abaixo da taxa nacional (3,9%) por 36 meses consecutivos.



“Na Flórida, estamos impulsionando o sucesso econômico por meio de investimentos inteligentes na educação da força de trabalho, infraestrutura sólida e desenvolvimento da comunidade local”, disse o governador Ron DeSantis.



A Flórida também viu 2,7 milhões de novos negócios estabelecidos desde 2019, de acordo com o gabinete do governador.



O secretário de Comércio, J. Alex Kelly, disse que as “políticas de liberdade em primeiro lugar” de DeSantis ajudaram o estado a obter ganhos em setores como comércio, transporte e serviços de saúde.



“A abordagem do governador é um foco constante nos principais impulsionadores da força de trabalho a longo prazo e da prontidão econômica, um plano baseado na apropriação dos resultados e na capacidade de se proteger contra as tendências nacionais, em vez de esperar por promessas vazias dos burocratas federais”, disse Kelly.



No outono de 2023, DeSantis dedicou US$ 50 milhões ao desenvolvimento da força de trabalho na indústria de semicondutores do estado.

O Sunshine State também foi eleito o estado mais empreendedor do país, de acordo com o The Digital Project Manager.

“Os habitantes da Florida têm claramente uma mentalidade empreendedora que não só beneficia a si próprios, mas também às suas comunidades através dos empregos que criam”, escreveu Ben Aston no relatório. “A Flórida tem o maior percentual de população que abriu um negócio (0,61%). Destes, 86% iniciaram o seu empreendimento por escolha e não por necessidade, ou seja, porque estavam desempregados ou necessitavam de outra fonte de rendimento.”

A Flórida também viu um aumento no número de visitantes internacionais, de acordo com o VISIT FLORIDA, e recebeu quase 71 milhões de visitantes em 2023.



“O VISIT FLORIDA tem se concentrado na construção de nossos principais mercados internacionais e na garantia do retorno dos visitantes internacionais à Flórida, e esse trabalho valeu a pena”, disse Dana Young, presidente e CEO do VISIT FLORIDA. “Enquanto outros estados finalmente abriram suas portas aos visitantes nacionais e criaram mais concorrência, a Flórida está novamente liderando em visitantes internacionais.”



Fonte: Business Facilities.