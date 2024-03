Quais condados da Flórida registraram aumento de desemprego?

Os números do desemprego de fevereiro divulgados pelo estado da Flórida mostraram uma taxa geral de 3,1%, abaixo da média nacional de 3,9%. Mas em muitos condados do estado, o desemprego aumentou porque a criação de empregos não conseguiu acompanhar os novos residentes na força de trabalho.



No geral, a Flórida relatou que 345.000 residentes estavam desempregados em uma força de trabalho de 11.089 mil pessoas. O relatório estadual mostrou que foram criados 226,2 mil empregos de fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024, um aumento de 2,3%. Isso foi um pouco acima do número de empregos criados a nível nacional, que aumentou 1,8% ano após ano.



O nível do condado mostrou alguns desenvolvimentos preocupantes à medida que 2024 continua até o mês de março. Esses números do estado não são ajustados sazonalmente.

De acordo com os números do estado, a taxa de desemprego no condado de Hillsborough cresceu de 2,7% em fevereiro de 2023 para 3,2% em fevereiro de 2024. Também estava em 3,2% em janeiro de 2024. O condado ganhou mais de 16.000 novos trabalhadores durante esse período, mas o os empregos não conseguiram acompanhar.



A situação foi semelhante no condado de Pinellas, onde a taxa de desemprego cresceu de 2,6% em fevereiro de 2023 para 3,1% em fevereiro de 2024. A força de trabalho de Pinellas cresceu pouco mais de 11.000 pessoas nesse período.

A história foi a mesma no condado de Polk, onde foram acrescentados menos trabalhadores, mas a taxa de desemprego permaneceu elevada ano após ano. Em fevereiro de 2023, Polk tinha uma taxa de desemprego de 3,3%, enquanto saltou para 3,9% em fevereiro de 2024, embora tenha caído de 4,0% em janeiro de 2024.



A taxa de desemprego do condado de Pasco saltou de 3,0% em fevereiro de 2023 para 3,8% em fevereiro de 2024. Segundo o estado, Pasco adicionou 7.000 residentes durante o último ano.

A taxa de desemprego do condado de Sarasota passou de 2,8% em fevereiro de 2023 para 3,4% em fevereiro de 2024, enquanto a taxa de desemprego do condado de Manatee aumentou 0,6% para 3,4% em fevereiro de 2024. Ambos os condados adicionaram um total combinado de quase 10.000 residentes de fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024.

Mas o desemprego não aumentou apenas nos condados mais próximos das grandes cidades no ano passado. O Condado de Citrus relatou um aumento de mais de 1%, de 4,1% para 5,2%, enquanto o Condado de Hernando aumentou 0,9% ano após ano.



Fonte: ABC News.