Obamacare bate recorde na Flórida com 4 milhões de inscritos

Os americanos assinaram seguros de saúde através do Affordable Care Act (popularmente chamado de Obamacare) em números recordes. 21,4 milhões de pessoas escolheram um dos planos do marketplace em 2024.



Na Flórida, 4.211.902 pessoas escolheram um plano do Affordable Care Act em 2024. De acordo com dados da Casa Branca, isso representa um aumento de mais de 200% em relação ao número de inscritos na Flórida em 2020.



O secretário de Saúde e Serviços Humanos, Xavier Becerra, disse que o programa permitiu que mais americanos do que nunca tivessem seguro saúde.



“Mais pessoas, especialmente trabalhadores neste país, têm acesso a cuidados de saúde de qualidade e acessíveis do que em qualquer momento da nossa história, sob o presidente Biden”, disse Becerra.

Como a Flórida é um dos 10 estados que não expandiram a cobertura do Medicaid, aproximadamente 823.000 moradores da Flórida estão em processo de perda dessa cobertura. O secretário do HHS, Becerra, disse que a proposta orçamentária do presidente Biden para 2025 ajudará a cobrir essas pessoas.

“A sua proposta orçamental apela, na verdade, ao fornecimento de cobertura semelhante à do Medicaid aos americanos que vivem nos 10 estados restantes que optaram por não expandir a cobertura para o seu povo”, disse Becerra.

A ACA foi sancionada em 2010 pelo presidente Barack Obama e completa este mês 14 anos.

Fonte: WGCU.