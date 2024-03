Flórida recusa custódia de criança à mãe com base no status de imigração

No final de 2021, Olga, uma imigrante hondurenha em Hollywood, sul da Flórida, entrou em pânico. Ela não conseguia encontrar seu filho de 5 anos, Ricardo, tirado da avó materna à força em Honduras pelo pai abusivo.



Meses antes do filho ser 'raptado' pelo pai, Olga veio ilegalmente para os EUA com a filha mais velha fugindo de sua terra natal para escapar do marido abusivo, com a promessa da mãe dela trazer o filho mais novo depois. Porém, o pai das crianças também migrou para os EUA, desaparecendo com o menino.



Trabalhando em um salão de Miami, Olga, então com 28 anos, começou a procurar pelo filho e descobriu que ele havia sido matriculado em uma escola em Massachusetts. Mas o menino já havia sido afastado do pai por acusações de abuso físico. Ela contratou advogado e, ligando para vários escritórios do Departamento de Crianças e Famílias, finalmente conseguiu falar com uma mulher que era a assistente social de Ricardo.



"Quem é você?" a mulher disse. “Yo soy la mamá”, respondeu Olga, começando a chorar.

Imigração e o bem-estar infantil



No início de janeiro de 2022, Olga, que pediu que seu sobrenome não fosse divulgado para proteger os filhos, voou para Boston. Seria apenas uma questão de apresentar provas – a certidão de nascimento de Ricardo, vídeos dele no telefone, DNA se necessário – antes que ela pudesse levá-lo para casa, pensou ela.

Mas quando estão envolvidos a imigração e o bem-estar infantil – duas questões controversas e os seus sistemas sitiados – nada é simples.



Sob um pacto interestadual, Massachusetts solicitou formalmente à Flórida que aprovasse a mudança do menino. Flórida disse não. Embora uma assistente social tenha descoberto que Olga tinha ficha limpa, uma casa adequada e renda suficiente, ela negou a mudança porque Olga não era residente legal nos EUA.



Massachusetts não considera o status de imigração uma razão para impedir a reunificação com um dos pais. Mas extremamente cautelosas no meio de um escândalo envolvendo a morte de outra criança, as autoridades estaduais de proteção infantil congelaram o caso, enviando Ricardo numa odisseia desestabilizadora através do sistema de acolhimento. Num caso que revela as vulnerabilidades únicas dos pais imigrantes, Olga arriscou perder o filho para sempre.



Tal como outros pais pobres, os imigrantes nos EUA sem estatuto legal enfrentam as falhas crônicas das agências estatais nas quais as crianças negras e hispânicas estão sobrerrepresentadas. Eles também se envolvem com a burocracia antiquada que rege a realocação de crianças entre estados e as barreiras linguísticas e culturais, bem como acesso limitado a serviços e benefícios, medo da fiscalização da imigração, representação legal inadequada e, finalmente, preconceitos anti-imigração.



Cristina Cooper, advogada sênior do Centro sobre Crianças e Direito da American Bar Association, descreveu a decisão da Flórida no caso de Olga como “chocante e prejudicial”. O status de imigração por si só não torna um pai inapto. E ao abrigo da 14ª Emenda, os pais aptos, independentemente do estatuto de imigração, têm o direito protegido ao cuidado, custódia e controlo dos seus filhos.

Questionado se agora era política da Flórida recusar a custódia com base no estatuto de imigração, Miguel Nevarez, secretário de imprensa do Departamento de Crianças e Famílias do estado, não respondeu diretamente nem negou. “Casos relativos à situação legal ou ilegal de alguém não existiriam se o governo federal aplicasse nossas leis de imigração”, disse ele.



Finalmente, em 19 de janeiro de 2023, após mais de um ano depois de Olga se ter apresentado às autoridades de Massachusetts pela primeira vez, após uma audiência de quatro horas, o juiz concluiu que Ricardo deveria ser devolvido à custódia de Olga.



Fonte: The New York Times.