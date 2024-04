Flórida ocupa o 43º lugar no país em gastos com educação pública

Os gastos com a educação pública do ensino fundamental e médio na Flórida ficaram abaixo da média nacional entre 2002 e 2020, segundo um estudo recente analisado pelo Florida Trend.



A Reason Foundation divulgou o estudo Public Education at a Crossroads que mostra os hábitos de consumo de cada estado em relação aos gastos com educação pública de ensino fundamental e médio, níveis de matrícula, salários de professores e pessoal - e os dados mostram que a Flórida ocupa o 43º lugar no país.



De acordo com o estudo, a receita educacional ajustada pela inflação do Sunshine State cresceu de US$ 10.707 por aluno em 2002 para US$ 11.526 por aluno em 2020, uma taxa de crescimento de 7,6% (43ª maior). Os gastos com benefícios a funcionários cresceram 18,2% e deram à Flórida a 47ª posição no país, refletindo um aumento de US$ 1.515 por aluno para US$ 1.791 por aluno.

A Flórida tinha mais de US$ 14 bilhões em dívidas educacionais em 2020, US$ 202 por aluno a menos do que em 2002. Durante o mesmo período, a população estudantil da Flórida cresceu 14,3%, enquanto o número de funcionários da educação pública cresceu 21,7%. Os docentes aumentaram 23,3% e o pessoal não docente aumentou 20,3%.

No entanto, o estudo mostrou que os salários dos professores ajustados pela inflação na verdade diminuíram entre 2002 e 2020, de uma média de US$ 56.713 para US$ 49.102, uma redução de 13,4% para classificar a Flórida em 48º lugar.

Em comparação, a Geórgia gastou aproximadamente US$ 13.605 por aluno em 2020, uma taxa de crescimento de 6,3% em relação aos US$ 12.803 por aluno em 2002, dando ao Estado de Peach uma classificação geral de 45º.

A Geórgia aumentou os benefícios dos funcionários em 43,7%, o que lhe confere a 37ª posição, aumentando de US$ 2.062 por aluno para US$ 2.963 por aluno. A dívida total com a educação em 2020 foi de 5,1 mil milhões de dólares, diminuindo 811 dólares por aluno em comparação com 2002. Os salários dos professores ajustados à inflação tiveram uma taxa de crescimento de -4,8%, ocupando o 38º lugar, diminuindo de 63.641 dólares em 2002 para 60.578 dólares em 2020.

O Alabama gastou números semelhantes aumentando a receita educacional de US$ 10.192 por aluno em 2002 para US$ 11.729 por aluno em 2020, uma taxa de crescimento de 15,1%, dando ao Alabama uma classificação geral de 37º.

Os benefícios dos funcionários cresceram 40,7% no 39º lugar, passando de US$ 1.621 por aluno para US$ 2.281 por aluno em 2020. Naquela época, a dívida educacional era de aproximadamente US$ 5,2 bilhões.