Apesar da falta de profissionais, distritos escolares da FL analisam demissões

As escolas da Flórida não escondem sua incapacidade de encontrar candidatos qualificados em número suficiente para preencher cargos que vão de motorista de ônibus a professor.

Para ajudar com a escassez de psicólogos escolares, a Universidade do Sul da Flórida anunciou esta semana que ofereceria um novo programa de graduação para preparar mais deles. O programa de três anos será fornecido pela Faculdade de Educação.



Apesar da escassez de profissionais, os distritos escolares estão se preparando para cortar empregos e possivelmente demitir funcionários no final do ano. Isso porque o dinheiro dos subsídios federais de ajuda ao coronavírus expira no outono. E até agora não há uma quantia semelhante para substituí-lo.



Como resultado, os distritos procuram cortar cargos pelos quais o subsídio pagou, ao mesmo tempo que falam sobre a necessidade de encontrar mais pessoas. As autoridades expressaram esperança de que as mudanças não resultem em demissões.



“Se quisermos comprometer os adultos, isso só resultará em impactos negativos para as crianças”, disse Elizabeth Albert, chefe do sindicato dos professores de Volusia. “Portanto, só queremos ter certeza de que todos estão no lugar onde são mais adequados.”



Mais verba federal



Com um prazo iminente para gastar os dólares da educação durante a pandemia, a administração Biden propôs disponibilizar outros 8 bilhões de dólares aos estados e distritos escolares para encorajar uma melhor frequência e apoiar a recuperação acadêmica através de aulas particulares e aulas de verão.



A ideia é um componente-chave do orçamento proposto pelo presidente Joe Biden para o Departamento de Educação dos EUA para o ano fiscal de 2025 e representa um reconhecimento de que as escolas ainda têm muito trabalho a fazer para se recuperarem das interrupções de aprendizagem causadas pela pandemia. A proposta surge alguns meses depois de a administração Biden ter apelado às escolas para priorizarem os gastos restantes do financiamento de ajuda da COVID nessas mesmas áreas.

A proposta orçamental do presidente, anunciada em março, também apela a aumentos modestos nos programas federais que apoiam escolas com elevada pobreza, estudantes que aprendem inglês como segunda língua e estudantes com deficiência.



No geral, a proposta orçamental da Casa Branca prevê mais de 82 bilhões de dólares em despesas discricionárias para o departamento de educação, um aumento de 4% em relação a este ano. Ela precisa ser aprovada pelo Congresso.



As escolas americanas receberam um total combinado de US$ 190 bilhões em assistência de três pacotes de ajuda à pandemia e têm até setembro para gastar o dinheiro restante.



Fonte: Spectrum 13 e LongMont Leader.